United Airlines anuncia su calendario de verano de 2026; Croacia, Italia, Escocia y España

United Airlines presentó su calendario de verano 2026 con una expansión histórica que incluye cuatro nuevos destinos en Croacia, Italia, Escocia y España, consolidándose como la compañía estadounidense con la red más amplia de rutas transatlánticas.

A partir de abril del próximo año, United operará conexiones directas desde Newark/Nueva York hacia Split, Bari, Glasgow y Santiago de Compostela, además de nuevas frecuencias a Reikiavik, Islandia, y Seúl, Corea del Sur, junto con un aumento de operaciones hacia Tel Aviv, Israel.

Con esta ampliación, la empresa ofrecerá más de 850 trayectos diarios a 150 destinos internacionales, incluyendo 41 rutas exclusivas a las que ninguna otra firma aérea de Estados Unidos llega.

Nuevos destinos en Europa

El próximo verano, United será la única línea aérea estadounidense con conexión directa a Split, Croacia, desde el 30 de abril de 2026. Esta ciudad costera combina historia y modernidad con atractivos como el Palacio de Diocleciano, la Catedral de Santo Domingo y el paseo marítimo Riva, rodeado de restaurantes y vida local. Los vuelos se realizarán tres veces por semana en un Boeing 767-300ER.

En Italia, la empresa abrirá una ruta directa a Bari, en la región de Apulia, a partir del 1 de mayo. Con playas del Adriático y pueblos históricos, este destino brinda otra puerta de entrada al sur del país. El servicio operará cuatro veces por semana, también con un Boeing 767-300ER. Con esta incorporación, United alcanzará seis destinos en Italia, incluyendo Palermo y Roma.

Glasgow, la ciudad más grande de

Escocia, se sumará el 8 de mayo con una frecuencia diaria de temporada. Conocida por su arquitectura, museos y ambiente musical, se une a Edimburgo como parte del compromiso de la compañía con el mercado escocés. Las operaciones se harán con un Boeing 737-MAX8.

En España, Santiago de Compostela recibirá vuelos directos desde Newark a partir del 22 de mayo, marcando la primera conexión sin escalas entre Estados Unidos y la capital gallega. Este trayecto se ofrecerá tres veces por semana, en el mismo modelo de aeronave. Con ello, United volará a seis ciudades españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca.

Conexiones y expansión global

Además, la compañía añadirá un enlace diario entre Washington-Dulles y Reikiavik, Islandia, desde el 21 de mayo, con un Boeing 757-200. Esta ruta ampliará las opciones para quienes buscan paisajes naturales, auroras boreales o la emblemática Laguna Azul.

En Asia, lanzará un vuelo directo entre Newark y Seúl a partir del 4 de septiembre, operado en un Boeing 787-9 Dreamliner, fortaleciendo su presencia en Corea del Sur. También incrementará su operación a Tel Aviv, con un tercer vuelo desde Newark a partir del 28 de marzo, alcanzando un total de 18 frecuencias semanales entre Estados Unidos e Israel.

Un verano récord para United Airlines

El vicepresidente Sénior de Planificación de Redes Globales, Patrick Quayle, destacó que la compañía “ofrece la red internacional más amplia del país” y subrayó que esta expansión reafirma el liderazgo de United en el mercado transatlántico.

En total, la aerolínea gestionará cerca de 3 mil trayectos internacionales semanales durante el verano de 2026, combinando rutas nuevas con destinos consolidados como Palermo, Bilbao, Faro, Madeira y Nuuk, que regresan tras una exitosa temporada 2025.

Los boletos para todas las rutas ya están disponibles en United.com y en la aplicación oficial de la empresa.