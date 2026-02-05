Iberia refuerza la ruta Madrid-Sevilla con un 47 % más de plazas hasta febrero

Iberia continúa reforzando su catálogo de rutas en 2026. La aerolínea española informó que ha puesto en marcha un plan de refuerzo entre Madrid y Sevilla para las próximas dos semanas, ampliando los vuelos especiales ya previstos. En concreto, hasta el 15 de febrero la compañía ha programado un vuelo más diario en cada sentido.

A este incremento se suma uno extra el domingo 31 de enero en ambos sentidos, así como tres más operados por Iberia Express los días 3, 4 y 5 de febrero. En total, el refuerzo supone 6 mil 596 nuevas plazas entre Madrid y Sevilla, lo que representa un aumento del 47 %.

De acuerdo con un comunicado, Iberia detalló que estos refuerzos forman parte de una ampliación de su operativa habitual en Andalucía, iniciada el pasado 19 de enero, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia Madrid tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. La medida incluye las rutas que conectan la capital con Sevilla, Málaga, Jerez y Granada, y permitirá ofrecer hasta el 15 de febrero un total de 27 mil 362 plazas adicionales en toda la región.

Iberia aumenta plazas en Madrid–Sevilla y Madrid–Málaga

Desde el pasado lunes 19 de enero, la compañía aérea añadió dos vuelos entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga. Al día siguiente, 20 de enero, se incorporó otro diario en ambas rutas. Además, algunos hacia Sevilla aumentaron su capacidad al pasar de aviones A320 a A321. En total, la ruta Madrid–Sevilla cuenta con 19 mil 270 plazas extras, un crecimiento del 74 %, mientras que la conexión con Málaga suma 5 mil 856 plazas más, lo que representa uno del 57 % en su capacidad.

En la ruta Madrid–Granada, Iberia incorporó una salida adicional por sentido los días 27 y 28 de enero y el 1 de febrero, con lo que puso a disposición mil 192 asientos extra sobre los mil 400 ya programados. Con esta medida, la oferta total de plazas en esta conexión creció 85 %. En cuanto a la ruta Madrid–Jerez, la aerolínea sumó una frecuencia adicional por sentido los días 26, 29 y 30 de enero. Esta ampliación agregó 1 mil 044 plazas a las mil 800 previstas originalmente, lo que elevó la capacidad disponible en 58 %.

Para estas nuevas plazas, así como para los vuelos habituales, Iberia mantiene su compromiso de limitar los precios: hasta el domingo 15 de febrero, el precio máximo por trayecto en clase Turista se mantiene en €99 euros.