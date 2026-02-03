Air France mejora su entretenimiento a bordo con una nueva alianza con Apple TV

Air France trae nuevas propuestas de entretenimiento para sus pasajeros en 2026. La aerolínea dio a conocer una alianza con el servicio de streaming Apple TV, mediante la cual los viajeros podrán disfrutar de más de 45 horas de contenido original, incluyendo series de éxito mundial, en los vuelos de larga distancia de la compañía.

A través de un comunicado, la empresa informó que el acceso a la plataforma será gratuito para todos los clientes, mediante el nuevo portal wifi de alta velocidad que la línea aérea está incorporando progresivamente en toda su flota.

¿Qué ofrece el catálogo de Apple TV en los vuelos de Air France?

Durante su viaje, los clientes podrán acceder a algunas de las series originales más aclamadas del momento, como Ted Lasso, The Morning Show y Severance. La oferta también incluye producciones que promueven el estilo de vida francés, como Carême, además de documentales como Prehistoric Planet y The Reluctant Traveler con Eugene Levy, así como contenido infantil como WondLa y The Snoopy Show, que completan el catálogo.

Asimismo, el operador aéreo señaló que los tres primeros episodios de cada temporada estarán disponibles en un canal específico dentro del sistema de entretenimiento a bordo. El contenido podrá verse en la pantalla individual de cada pasajero, en francés e inglés, con subtítulos y opciones de accesibilidad para personas sordas o con dificultades auditivas. En total, se ofrecerán 45 horas de entretenimiento, con contenidos renovados cada dos meses.

Además, los clientes contarán con una semana de acceso gratuito a contenidos de Apple TV a través del nuevo portal wifi de alta velocidad de Air France, incluso después del vuelo.

Cabe mencionar que Air France está implementando gradualmente su nuevo servicio de wifi de alta velocidad en toda su flota, incluidos los aviones regionales, y se espera que esté disponible en todas las aeronaves a finales de año.

¿Qué ofrecen los vuelos de larga distancia de Air France?

En todos los vuelos de larga distancia, cada pasajero tiene acceso a una pantalla de alta definición con más de mil 500 horas de entretenimiento a la carta. En las cabinas más recientes, la pantalla antirreflejos ofrece calidad 4K y conexión Bluetooth para auriculares personales. Además, la aerolínea está implementando gradualmente una nueva interfaz gráfica táctil en sus 38 mil pantallas, disponible en 12 idiomas, que facilita la selección de programas.

La oferta de entretenimiento de Air France abarca diversos gustos y culturas, con contenidos en versión original o doblados a varios idiomas. La compañía dedica el 30 % de su catálogo a producciones francesas, mostrando cine y series nacionales para promover la cultura del país.

En total, se ofrecen más de 310 películas de todos los géneros, desde las más clásicas hasta las más recientes. La oferta de entretenimiento de Air France se enriquece gracias a colaboraciones exclusivas (Canal+, Apple TV), que ofrecen una amplia selección de series, reportajes, documentales, música, podcasts, guías de destinos y programas infantiles. También hay una sección dedicada al bienestar, donde grandes y pequeños pueden practicar meditación o yoga en silla durante el viaje. Por último, un mapa interactivo y una cámara a bordo permiten a los usuarios seguir la trayectoria del vuelo y observar el despegue y el aterrizaje desde su asiento.