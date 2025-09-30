Turkish Airlines: nuevo acuerdo para 75 aviones Boeing

Turkish Airlines sigue consolidándose como una de las aerolíneas más importantes a nivel mundial al anunciar un acuerdo con Boeing para incorporar 75 aviones de fuselaje ancho, modelos 787-9 y 787-10. Este pedido incluye 50 aviones firmes y 25 opciones de compra, con entregas programadas entre 2029 y 2034.

Ahmet Bolat, presidente de la Junta y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, destacó la importancia de este acuerdo: “Este histórico compromiso representa nuestro liderazgo en la industria y nuestra dedicación a la innovación y excelencia operativa. Fortalecerá nuestras capacidades y será clave para alcanzar la Visión 2033, que apunta a expandir nuestra flota a 800 aeronaves.”

Además, Turkish Airlines está en negociaciones con Rolls-Royce y GE Aerospace para establecer alianzas estratégicas en la adquisición de motores, fortaleciendo su capacidad operativa.

Por otro lado, la aerolínea confirmó con Boeing la compra de 150 aviones 737-8/10 MAX —100 firmes y 50 en opción— cuya confirmación definitiva dependerá del cierre exitoso de negociaciones con CFM International, proveedor clave de motores para estos modelos.

Turkish Airlines y Boeing fortalecen su alianza

Este acuerdo no solo reafirma la sólida alianza estratégica entre Turquía y Estados Unidos, sino que también subraya la prolongada cooperación entre Turkish Airlines y Boeing. En palabras de Stephanie Pope, Presidenta y CEO de Boeing Commercial Airplanes: “Nos sentimos honrados de que Turkish Airlines haya vuelto a elegir al 787 Dreamliner y al 737 MAX para crecer en el futuro. Esperamos seguir apoyando su expansión y la entrega de experiencias excepcionales a sus pasajeros.”

La “Visión 2033” de Turkish Airlines, que conmemora el centenario de la aerolínea, prevé ampliar su flota a más de 800 aviones, con un 90 % de nueva generación para ese año, y llegar al 100 % en 2035. Esto permitirá mantener una tasa de crecimiento anual promedio del 6 %, aumentando la eficiencia operativa y reforzando su liderazgo global.

Con estos ambiciosos planes, Turkish Airlines se posiciona para enfrentar los retos y demandas del futuro en la industria de la aviación.