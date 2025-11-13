¡Aún es tiempo! Compra en el Buen Fin Sales Fest de Turkish Airlines en México

Turkish Airlines presentó en México su campaña Buen Fin Sales Fest, una iniciativa con tarifas especiales para viajar desde Ciudad de México y Cancún hacia varios destinos internacionales.

La promoción, válida por tiempo limitado, refuerza el papel de la línea aérea como una de las más atractivas para los pasajeros mexicanos que buscan rutas amplias, conexiones ágiles y un servicio orientado a la experiencia global.

Reconocida por Guinness World Records® como la aerolínea que vuela a más naciones que cualquier otra, Turkish Airlines confirmó que los boletos podrán adquirirse hasta el 17 de noviembre de 2025. Las tarifas aplican para viajar del 14 de noviembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, con precios de ida y vuelta desde $849 dólares.

Los viajeros que salgan desde Ciudad de México o Cancún tendrán acceso a tarifas preferenciales hacia lugares destacados:

Estambul desde $999 USD

Atenas desde $849 USD

Delhi desde $999 USD

Venecia desde $849 USD

Beirut desde $1,099 USD

El Cairo desde $1,049 USD

Estas opciones consolidan la estrategia de la aerolínea para potenciar la presencia de Turquía en el mercado mexicano y facilitar el acceso hacia Europa, Medio Oriente y Asia.

Actualmente, Turkish Airlines opera hasta nueve vuelos directos por semana entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Estambul. Esta frecuencia cuenta con mayor flexibilidad, horarios variados y conexiones eficientes hacia más de 355 destinos en 131 países, gracias al alcance del hub de Estambul.

Uno de los beneficios más relevantes para los viajeros es el Programa Stopover, que permite disfrutar una noche sin costo en un hotel de 4 estrellas en clase económica, o dos noches en un hotel boutique o de 5 estrellas en clase ejecutiva. Esta ventaja abre la puerta a recorrer Estambul y descubrir su historia, gastronomía y paisajes, antes de continuar hacia el punto final.

Con Buen Fin Sales Fest, Turkish Airlines reafirma su compromiso por fortalecer la conectividad entre México, Turquía y el resto del mundo. La campaña muestra el interés de la aerolínea por ampliar su participación en el país y ofrecer alternativas accesibles para quienes desean planear viajes internacionales con comodidad y una red global consolidada.

Para consultar términos, disponibilidad o realizar reservaciones, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial de Turkish Airlines o contactar a sus oficinas y agencias asociadas en México.