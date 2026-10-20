JetBlue estrena vuelo diario entre Fort Lauderdale y Cali y amplía su red en Colombia

JetBlue amplió su presencia en Colombia con el inicio de una nueva ruta diaria sin escalas entre el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, y el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, que da servicio a Cali.

Con esta incorporación, este destino se convierte en el cuarto de JetBlue en Colombia. La aerolínea también opera en Cartagena, Medellín y, desde este mes, Barranquilla.

La nueva conexión refuerza la presencia de la compañía en América Latina y el Caribe, región que representa aproximadamente un tercio de su capacidad total.

¿Cómo será el nuevo vuelo de JetBlue entre Fort Lauderdale y Cali?

El vuelo B6 1535 saldrá de Fort Lauderdale a las 10:05 horas y llegará a Cali a las 12:52 horas.

En sentido contrario, el vuelo B6 1540 partirá de Cali a las 14:10 horas y aterrizará en Fort Lauderdale a las 19:00 horas. Todos los horarios son locales y pueden presentar ajustes.

La ruta utilizará aeronaves Airbus A320.

A bordo, los pasajeros tendrán acceso a Fly-Fi, el servicio gratuito de internet de alta velocidad de JetBlue, además de entretenimiento en las pantallas de los asientos, televisión en vivo, aperitivos y bebidas sin costo adicional.

Los viajeros que elijan EvenMore tendrán espacio adicional para las piernas, embarque anticipado y espacio asignado en los compartimentos superiores, entre otros beneficios.

Desde diciembre de 2025, la compañía añadió 12 destinos directos desde FLL y aumentó sus salidas diarias en más de 75 % frente al mismo periodo del año anterior. En noviembre sumará servicios hacia Columbus, Indianápolis y San Diego.

Para el invierno, la aerolínea prevé superar las 150 salidas diarias desde Fort Lauderdale durante los periodos de mayor operación, con conexiones hacia Estados Unidos, América Latina y el Caribe.

Daniel Shurz, vicepresidente sénior de Ingresos, Red y Planificación Empresarial de JetBlue, explicó que la nueva ruta responde a la demanda entre Colombia y el sur de Florida, además de ampliar las conexiones disponibles vía Fort Lauderdale.

Tarifas desde $139 dólares por lanzamiento

Para marcar el inicio de la ruta, JetBlue lanzó por tiempo limitado tarifas de ida desde Fort Lauderdale hacia Cali a partir de $139 dólares en Main y $239 dólares en EvenMore.

Además de facilitar los viajes entre el sur de Florida y Cali, el nuevo vuelo permite a los pasajeros colombianos utilizar Fort Lauderdale como punto de conexión hacia otros destinos de la red de la aerolínea.