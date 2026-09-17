Turibus del Terror 2026: fechas, precio y recorrido por casonas embrujadas de CDMX

El Turibus del Terror regresará a la Ciudad de México con recorridos nocturnos por algunos sitios relacionados con leyendas, historias urbanas y relatos de misterio.

La experiencia está pensada para quienes buscan una actividad distinta durante la temporada de Halloween y Día de Muertos. El recorrido incluye traslados en Turibus, visitas a casonas, personajes caracterizados y una cena.

Las salidas están programadas durante octubre y los primeros días de noviembre.

¿Cómo es el recorrido del Turibus del Terror?

El Turibus del Terror realiza un recorrido nocturno por distintos puntos de la CDMX acompañado por un guía.

Entre las paradas se encuentran el Hotel Posada del Sol, la Casa Negra, la Casona de Fidel y la Casa del País de los Duendes.

Durante la experiencia también aparecen personajes como zombies, vampiros, demonios y otras criaturas, que participan en dinámicas, actividades y momentos sorpresa a lo largo del trayecto.

El recorrido busca combinar historias locales con una experiencia temática de terror.

¿Cuánto cuesta?

El boleto tiene un precio de $799 pesos por persona.

La tarifa aplica para adultos, menores acompañados por una persona adulta y visitantes con credencial INAPAM.

El acceso incluye traslado de ida y regreso a las casonas, cena con hamburguesa, papas y bebida, coordinador de grupo y seguro de viajero a bordo.

¿Qué fechas tendrá?

Los recorridos se realizarán de 19:00 a 23:00 horas.

En octubre habrá salidas los días 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 y 31.

En noviembre, las fechas programadas son 1 y 2.

El punto de encuentro será el Ángel de la Independencia y se recomienda llegar 30 minutos antes de la hora de abordaje.

¿Qué debes considerar antes de ir?

Las entradas deben reservarse en el sitio oficial de Turibus, donde es posible elegir fecha y horario.

Como el recorrido se realiza por la noche, conviene llevar ropa cómoda y una prenda para el frío.