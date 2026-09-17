3 nuevos mundos mágicos en Abu Dhabi

Así es, el furor de la magia de Harry Potter continúa a 30 años de la publicación del primer libro de la saga y muy pronto Warner Bros. World Abu Dhabi, sumará al parque tres nuevas áreas temáticas dedicadas a al elegido.

La incorporación de tres nuevas áreas temáticas de Harry Potter en el parque temático de Abu Dhabi, conformará la mayor ampliación en la historia del parque, que ya cuenta con seis áreas inmersivas desde su apertura en 2018. Con una superficie de más de 63 mil m2, la ampliación se convertirá en la primera atracción temática de Harry Potter en Oriente Medio y su finalización está prevista para 2029.

Experiencias para muggles

Los visitantes podrán recorrer el famoso Callejón Diagon, con sus fachadas torcidas, tiendas de varitas y objetos mágicos; explorar el Castillo de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería más famosa del mundo; y adentrarse en el Bosque Prohibido, un lugar de árboles ancestrales y criaturas misteriosas.

La expansión anunciada tiene un carácter único a nivel mundial: será el primer parque temático del mundo en albergar el Castillo de Hogwarts y el Callejón Diagon bajo el mismo techo, una distinción que lo diferencia de otros destinos temáticos donde los visitantes deben viajar entre parques separados para experimentar ambos entornos.

Alohomora, para abrir los universos

Simon Robinson, presidente de Experiencias Globales de Warner Bros. Discovery, añadió: “La expansión de Warner Bros. World Abu Dhabi es un importante avance en nuestro compromiso de crear destinos de categoría mundial basados en la fuerza de nuestras historias. La incorporación de estas tres nuevas áreas de Harry Potter nos permite estrechar el vínculo entre nuestras franquicias más emblemáticas y los visitantes que las adoran”.

Por cierto, no usaron un Sporting Hat para incluir al universo de Hogwarts, las atracciones responden a una encuesta a clientes internacionales sobre qué franquicia querían ver en el parque, y fueron ellos los que lanzaron el encantamiento Revelio para obtener la revelación.

Engorgio que maximiza la diversión

Arriban en un momento interesante para la franquicia, coincidiendo con el 30º aniversario de la publicación del primer libro y con la nueva adaptación televisiva de HBO que se estrenará en diciembre. El desafío actual consiste en crear algo que se reconozca inmediatamente como parte del universo de Harry Potter, sin limitarse a replicar atracciones que ya existen en otros lugares.

Esta expansión forma parte de un plan de desarrollo de Yas Island hasta 2040 y reforzará la posición de Abu Dabi como destino turístico global.