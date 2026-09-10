2 odiseas terroríficas en Kansas City

Las icónicas atracciones de West Bottoms, Edge of Hell y The Beast te esperan con emociones que harán temblar de miedo en Kansas City

El turismo de terror se reinventa en este destino, para que disfrutes de la temporada 52 de las reconocidas atracciones terroríficas de Edge of Hell y The Beast, dos aventuras que te harán sentir el miedo hasta en los huesos.

Las altas temperaturas que ocasiona el cambio climático son las responsables de que se acorte la temporada y no empezará en septiembre, pero la buena noticia es que sí continuará en octubre con 13 noches intensivamente escalofriantes enmarcadas por el ambiente de otoño.

Así que probablemente el 13, no será el número que traiga mala suerte, como suele suceder en las historias de terror, al contrario, brindará emociones fuertes que se apoderarán de las noches más oscuras para darte la oportunidad de sentir la temporada de Halloween.

Dos opciones escalofriantes

Te vamos a describir qué encontrarás en cada una de las atracciones:

Edge of Hell, durante más de cinco décadas aterrorizando gracias a espacios inmersivos, no ha perdido toque. La experiencia está diseñada como un viaje secuencial a través del purgatorio, el cielo y el infierno, con escenas basadas en fobias que incluyen espacios claustrofóbicos, un túnel de vórtice y una caída de cinco pisos por un tobogán en espiral que simula el descenso del cielo al infierno

The Best, desde 1991 es célebre por su diseño de laberinto abierto en cuatro niveles, donde los cautivos deben encontrar su propia salida. El camino no será fácil, pues no solo se sentirán desorientados, además se internarán en el Bosque del Hombre Lobo, escenarios de Londres de Jack el destripador, un pantano con caimanes, entre escenas de la época medieval. De hecho, ha sido votada como la mejor casa del terror del país entre las cinco más legendarias de USA.

¿Cuándo se podrán disfrutar?

Casi todos los fines de semana de octubre, en los días: 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31.

Las entradas ya se encuentran disponibles en línea con los sistemas de kcbeast.com y edgeofhell.com, no te las pierdas.