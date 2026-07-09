Feria del Mundo 2026: Esta es la fecha que reunirá a 40 países en la CDMX

La Feria del Mundo 2026 llegará a la Ciudad de México con una propuesta para conocer cultura, gastronomía, artesanías y tradiciones de más de 40 países sin salir de la capital. El evento tendrá entrada gratuita y se realizará en uno de los barrios más visitados por locales y turistas: Coyoacán.

Esta edición busca acercar al público a distintas formas de vida, expresiones artísticas y costumbres internacionales mediante espacios atendidos por personas originarias de las naciones invitados. Esto permitirá que los visitantes escuchen historias, hagan preguntas y sepan detalles de cada cultura de forma directa.

¿Cuándo será la Feria del Mundo 2026?

La Feria del Mundo 2026 se llevará a cabo del viernes 14 al domingo 16 de agosto. Durante los tres días, el evento abrirá de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

La sede será el Museo Nacional de las Culturas Populares, ubicado en Av. Miguel Hidalgo 289, colonia Del Carmen, en Coyoacán. Por su ubicación, la visita puede combinarse con un recorrido por el centro de la alcaldía, sus cafés, mercados, plazas y museos cercanos.

¿Qué actividades habrá en la Feria del Mundo 2026?

La programación incluirá gastronomía internacional, con platillos tradicionales, postres, bebidas típicas y snacks de distintos países. Para quienes disfrutan probar sabores nuevos, esta será una de las zonas más atractivas del evento.

También habrá un pabellón de artesanías y textiles con prendas bordadas, joyería, piezas decorativas, cosméticos y perfumes elaborados con técnicas o recetas tradicionales.

Otra sección estará dedicada al coleccionismo y la numismática, con billetes y monedas de diferentes naciones. Además, durante los tres días habrá música y danzas tradicionales en vivo, con agrupaciones folclóricas que mostrarán parte de la riqueza cultural de varios continentes.

¿Cómo llegar al Museo Nacional de las Culturas Populares?

Una forma práctica de llegar es por Metro. Puedes usar la Línea 3 y bajar en la estación Coyoacán; desde ahí es posible tomar transporte hacia el Jardín Hidalgo.

Otra opción es descender en Viveros-Derechos Humanos y caminar por Avenida Francisco Sosa hacia el centro de Coyoacán. El trayecto toma alrededor de 15 minutos y permite disfrutar una de las zonas más tradicionales de la CDMX.

Con entrada gratuita, variedad gastronómica y actividades culturales, la Feria del Mundo 2026 se perfila como un plan para viajar por distintos países durante un fin de semana en la Ciudad de México.