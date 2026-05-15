Atout France ha tenido una reorganización global, no sólo para México, sino también en diversos países”: Frederic Mazenq, Director Regional para México, USA, UK, Canadá y Scandinavia

¡Así es! Atout France, el organismo de promoción turística de Francia apuesta por la reestructuración y por el mercado mexicano… “Atout France ha tenido una reorganización global, no sólo para México, sino también en diversas naciones y en varias de nuestras oficinas de nuestra red”, dijo Frederic Mazenq, director Regional para México, USA, UK, Canadá y Scandinavia, en entrevista exclusiva con INVERTOUR, al visitar por primera vez nuestro país con este nuevo cargo.

Dijo que esta idea fue bien pensada y planeada por este organismo. “Sólo habrá una dirección general, que será la de la oficina principal. Lo hicimos para ahorrar en nuestro presupuesto global, con la finalidad de poder hacer más acciones de promoción”. Y aclaró: “No cerramos ningún mercado en los que estamos”.

Frederic Mazenq, destacó que en México, determinaron dejar sólo a Patty Torres, como Responsable de las acciones en todo el país, asegurando el seguimiento de los proyectos en curso y el desarrollo de nuevas iniciativas en estrecha coordinación con la red internacional de Atout France y de la mano del equipo regional en América del Norte, con base en Estados Unidos.

“Dada la experiencia de Patricia y su trayectoria impecable, al trabajar desde hace tiempo en el organismo, será la persona idónea para continuar con nuestras promociones y trabajar con todo el trade”.

Luego, cedió la palabra a Torres, quien se dijo muy honrada de seguir en esta posición. “Estoy convencida que tenemos muchas áreas de oportunidades con los pasajeros para esta diversificación de los flujos de turismo”.

Dijo contundente que México es de suma importancia para Atout France, “antes el objetivo del gobierno era lograr 100 millones de turistas y lo hicimos, hoy nuestra meta es generar €100 billones de euros para 2030”.

Situación que desean lograr al promocionar destinos diferentes y atraer un número importante de turistas de alta gama. “Queremos promocionar otras regiones que ofrecen grandes experiencias y emociones”.

Adelantó que este año es de gran importancia, porque se celebra el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia: “Para celebrar esta fecha tendremos acciones diversas como un gran work shop especial para conmemorarlo”.

“En este segundo bimestre del año, estarán escuchando mucho de Francia, porque no sólo será un trabajo de Atout France, sino de la embajada y de Air France al llevar a cabo eventos culturales y gastronómicos”.

Mazenq habló también de que parte de la evolución de Atout France es poder hacer diferencia de mercado en cómo se miden dependiendo de donde están: “No es lo mismo los países que están alrededor de Francia, y de donde tendremos naturalmente más pasajeros que destinos como México que al ir tan lejos, buscarán gastar y conocer más”.

Hoy en día, los visitantes buscan vivir experiencias diferentes, “afortunadamente Francia tiene un poco de todo para cualquier gusto”.

Asimismo Torres comentó que Francia quiere posicionarse como el país número 1 en turismo sustentable, “No sólo hablamos de cuidar el planeta y su entorno. También hablamos de aproximarse a la cultura local, conocer a los artesanos, conocer más de los platillos, los vinos, de la vida».

Patricia aseveró con entusiasmo: “Sin duda este es un gran año de cambios y de celebraciones por algo icónico estos 200 años de la relación diplomática y en este marco reuniremos a los principales prestadores de servicios turísticos de Francia con algo muy original para salirnos de lo tradicional”.

Desde ya, Frederic Mazenq pasará a manejar el mercado mexicano desde Estados Unidos, con una súper posición. Él vivirá en Nueva York, y dirigirá USA, UK, Canadá y Scandinavia.

Está felizmente casado y tiene dos hijos. “He podido influir tanto en mi familia de manera positiva que de hecho, mi hijo ya decidió que quiere ser piloto y seguramente lo logrará, porque ya aplicó para serlo”.

Se siente conmovido, “se que es una gran responsabilidad, pero me gustan los retos. Me gusta conocer otras culturas y países, adaptarme a la parte humana es muy importante para mí”.

Y se despidió no sin antes decir que esta feliz de trabajar con el trade de México. “Reintegramos la región, la reforzaremos y seremos más activos y eficaces”.