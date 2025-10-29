¿Cuándo será la proyección del concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en la CDMX?

Juan Gabriel, uno de los cantantes mexicanos más icónicos de todos los tiempos, regresa simbólicamente a la Ciudad de México con la proyección de su histórico concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes. Aquella noche, el intérprete de «Abrázame muy fuerte» hizo historia al presentarse por primera vez en el máximo recinto cultural del país, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En colaboración con Netflix, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, proyectará por primera vez este emblemático show en el Zócalo capitalino, como parte de un homenaje que conmemora nueve años de la partida del artista. La función incluirá imágenes inéditas del archivo personal del propio Juan Gabriel.

Este material también forma parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por María José Cuevas, la cual ofrece una mirada íntima y reveladora sobre la vida del ídolo mexicano.

Además de la proyección, se presentará una exposición de fotografías nunca antes vistas del artista. A partir del 27 de octubre, este material estará disponible en la estación Bellas Artes del Metro, y desde el 30 de octubre podrá apreciarse en el Ángel de la Independencia y en la Fuente de la Diana Cazadora.

¿De qué trata el documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero?

La serie documental, compuesta por cuatro episodios, recorre los inicios, la consagración y la vida personal de Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás de Juan Gabriel. A través de testimonios, archivos inéditos y grabaciones personales, el documental muestra una faceta íntima del artista, quien rompió estigmas y convirtió su historia de dolor en un legado musical que continúa conmoviendo a millones.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero estará disponible en Netflix a partir del 30 de octubre. La serie incluirá videos grabados por el propio cantante y materiales nunca antes revelados.

¿Cuándo será la proyección del concierto en CDMX?

La proyección del espectáculo de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes se realizará el próximo sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas en el Zócalo capitalino.

La entrada será libre, por lo que se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una gran afluencia de público.