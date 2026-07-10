Eva Air, la mejor aerolínea internacional

Eva Air obtuvo el primer lugar entre las aerolíneas internacionales en los World’s Best Awards 2026 de Travel + Leisure, uno de los reconocimientos más consultados por viajeros y profesionales de la industria turística.

El resultado es importante para la compañía, ya que es la primera vez que alcanza la posición número uno en esta categoría. El reconocimiento se basa en la encuesta anual de lectores de la publicación, en la que participaron más de 200 mil personas.

¿Por qué fue reconocida Eva Air?

La categoría de líneas aéreas evalúa aspectos como comodidad en cabina, servicio a bordo, atención al cliente y relación calidad-precio. En este contexto, Eva Air destacó por su vivencia de viaje, innovación y consistencia en el servicio.

Steve Lin, presidente de Eva Air, agradeció el apoyo de los pasajeros y señaló que el reconocimiento refleja el trabajo del equipo de la empresa. También destacó la buena recepción de la cuarta generación de su clase Premium Economy, presentada en 2025.

La compañía ha reforzado su oferta a bordo mediante colaboraciones con marcas internacionales, mejoras en servicio y una propuesta gastronómica enfocada en elevar la experiencia de los pasajeros.

Un premio elegido por lectores viajeros

Los World’s Best Awards de Travel + Leisure se publican cada año y reúnen las opiniones de lectores sobre compañías aéreas, hoteles, cruceros, islas, ciudades, entre otros rubros.

Estos resultados suelen funcionar como una referencia para quienes planean sus vacaciones o salidas de negocios, ya que reflejan la percepción directa de los usuarios.

Eva Air suma más reconocimientos internacionales

Además de este primer lugar, Eva Air ha recibido otros galardones por servicio y seguridad. Ha sido reconocida como compañía de 5 estrellas por SKYTRAX durante 11 años consecutivos.

También ocupó el puesto 11 en la lista de las 25 mejores aerolíneas de AirlineRatings.com y el lugar ocho entre las de servicio completo más seguras de 2026. Asimismo, obtuvo la calificación de seguridad Seven Star PLUS.

Con este nuevo reconocimiento, Eva Air fortalece su posición dentro de la aviación internacional y confirma su apuesta por elevar el viaje basado en comodidad, servicio y seguridad.