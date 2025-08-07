Incantatum, el restaurante inspirado en Harry Potter que puedes visitar en CDMX

Incantatum es un restaurante temático ubicado en la colonia Condesa de Ciudad de México, conocido por ofrecer una experiencia inspirada en el universo de Harry Potter. Aunque no se requiere ser fan de la saga para visitarlo, este espacio recrea elementos del mundo mágico tanto en su ambientación como en su menú.

Su especialidad son las hamburguesas, aunque también ofrece opciones como dedos de colagusano y mandrágoras. Entre sus bebidas destaca la cerveza de mantequilla, una de las favoritas del lugar. El restaurante ha creado un concepto que mezcla gastronomía con entretenimiento, ideal para familias, grupos de amigos o quienes desean conocer un lugar diferente.

Promociones de Incantatum

Durante agosto de 2025, Incantatum anunció una serie de promociones semanales:

Lunes de Potterheads: cerveza de mantequilla al 2×1.

Martes de gigantes: la segunda hamburguesa con 50% de descuento.

Miércoles: día de descanso para el personal.

Jueves del fénix: poción gratis en la compra de cualquier platillo de pollo.

Viernes de pociones: bebidas preparadas en promoción 3×2.

Además, quienes celebran su cumpleaños durante agosto reciben un descuento en porcentaje equivalente a su edad en su consumo personal. También reciben una poción especial con el hechizo Felix Incantatum Maxima, siempre que asistan con tres acompañantes.

Incantatum también permite la entrada a mascotas, lo que lo convierte en una opción pet friendly para quienes desean salir acompañados de sus animales.

Ubicado en Vicente Suárez 64, se posiciona como una alternativa diferente para comer, tomarse fotos o simplemente pasar un rato en un ambiente temático. Para conocer horarios, eventos especiales o más promociones, se recomienda consultar sus redes sociales.