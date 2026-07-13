¡Tienes que ir! El lado oculto del Lincoln Memorial abre por primera vez en Washington, D. C.

El Lincoln Memorial es uno de los monumentos más visitados de Washington, D. C., pero este verano tendrá una nueva razón para aparecer en cualquier itinerario. A partir del 25 de junio de 2026, abrirá al público el Lincoln Memorial Undercroft, un espacio ubicado bajo sus icónicos escalones que permaneció cerrado durante décadas.

Esta nueva experiencia permitirá conocer una parte poco vista del monumento y recorrer el interior de la estructura que sostiene uno de los símbolos más reconocidos de Estados Unidos.

¿Qué es el Lincoln Memorial Undercroft?

El Lincoln Memorial Undercroft es un espacio de casi mil 400 m2 ubicado debajo del monumento. La visita mostrará detalles sobre su construcción, la historia del lugar y los elementos que no formaban parte del recorrido tradicional.

Uno de los puntos más llamativos será la presencia de réplicas de grafitis dejados por trabajadores que participaron en la construcción del memorial hace más de un siglo. Estos trazos permiten conocer una parte más humana del monumento y acercarse a quienes hicieron posible su edificación.

La experiencia también contará con exhibiciones interactivas, recursos multimedia y una mirada más visual al interior del edificio.

¿Cuánto cuesta visitar el Lincoln Memorial Undercroft?

La visita al Lincoln Memorial Undercroft será gratuita, pero será necesario seleccionar día y horario en el sitio recreation.gov.

Este nuevo recorrido cambia la forma de visitar el monumento. Ya no se trata solo de subir los escalones, observar el National Mall o tomar la foto clásica frente a la estatua de Abraham Lincoln. Ahora los viajeros podrán entrar a una zona oculta y descubrir otra lectura del sitio.

Para quienes ya conocen Washington, D. C., esta apertura puede ser una buena excusa para regresar al National Mall. Para quienes viajan por primera vez, el recorrido suma una experiencia distinta a una parada obligada.

El Lincoln Memorial conserva su valor histórico, pero ahora también ofrece una visita más completa, inmersiva y cercana a los detalles que normalmente permanecían fuera de la vista.