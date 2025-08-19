¿Te imaginas a tu perrito en una etiqueta de cerveza? Guau Tap lo hace posible

Cerveza artesanal y perritos se unen en Guau Tap, el taproom con causa de Cerveza Apolo en la Ciudad de México. Aquí, los amantes de los peludos no solo disfrutan de buena bebida, sino que, en esta ocasión pueden ver a sus mascotas estampadas en etiquetas de edición especial.

A partir de este fin de semana, los interesados podrán participar para que sus lomitos formen parte de la edición “Más Chilanga”, con la que ayudarán al rescate y rehabilitación de perros en situación de calle y abandono.

El evento, denominado PERREMEQUIS, dedicará esta edición en un tributo a esta “caótica ciudad y a sus habitantes más suavecitos”.

La diseñadora e ilustradora @atte.maggie encabezará el show en Guau Tap, donde ilustrará a los animalitos mientras los asistentes disfrutan de cervezas artesanales.

Esta experiencia se encuentra en etapa de preventa, con un costo de $880 pesos. Dado que el cupo es limitado, los interesados deberán reservar con anticipación para garantizar el lugar de su acompañante y sus cervezas.

¿Qué incluye?

Los interesados en que su bebé perruno aparezca en la etiqueta pueden adquirir el paquete en preventa, que incluye seis cervezas Lager de 355 mililitros y un print del arte de la edición especial.

La entrega de los paquetes en preventa se realizará el 30 de agosto en la colonia San Rafael, Ciudad de México.

¿Dónde está el taproom de Guau Tap y qué ofrecen?

El taproom de Guau Tap está ubicado en Guillermo Prieto 45, Colonia San Rafael, Ciudad de México. Cuenta con una experiencia con causa, donde los asistentes pueden disfrutar de cervezas artesanales y una variedad de alimentos, como papas gajo, aceitunas, tostadas, sopes, chilaquiles y tacos dorados, entre otros.

Además, ofrece una dinámica de trueque: los asistentes pueden llevar croquetas para perritos y, a cambio, probar los distintos estilos de cerveza.

El horario de atención es de lunes a sábado de 16:00 a 23:30 horas, domingo de 13:00 a 19:30 horas, y los miércoles permanece cerrado.