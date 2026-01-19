Patitas de Perro Night Tour: un paseo nocturno dog-friendly por la CDMX

Explorar la Ciudad de México de noche tiene un atractivo especial, y hacerlo acompañado de tu perro convierte la experiencia en algo distinto. Patitas de Perro Night Tour propone un recorrido nocturno pensado para dueños y mascotas, que permite conocer algunos de los puntos más representativos de la capital a bordo del Capital Bus.

Este tour dog-friendly se realiza en un autobús de doble piso que recorre Paseo de la Reforma y otras zonas emblemáticas de la ciudad. La experiencia está diseñada para quienes buscan una alternativa diferente para salir por la noche sin dejar a su perro en casa. El boleto incluye el acceso para un adulto y un perrito de talla chica a mediana, con una altura máxima de 50 centímetros.

Inicia a las 8:00 de la noche, con punto de salida en la parada del Capital Bus ubicada en el Ángel de la Independencia. Se recomienda llegar con al menos 15 minutos de anticipación para un abordaje ordenado. El recorrido tiene una duración aproximada de una hora con quince minutos y permite disfrutar vistas panorámicas desde el segundo nivel del autobús.

Itinerario del Patitas de Perro Night Tour

Durante el trayecto, el itinerario contempla lugares como el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora y el Hemiciclo a Juárez, entre otros puntos que se iluminan al caer la noche y ofrecen una perspectiva distinta de la ciudad. El recorrido puede presentar ajustes dependiendo de las condiciones de tránsito o situaciones externas, lo cual se informa previamente a los asistentes.

El tour establece lineamientos claros para el bienestar de todos los participantes. Solo se permite el acceso a perros pequeños y medianos, no se autoriza el ingreso de alimentos o bebidas, y únicamente se admite agua embotellada. En temporadas especiales, los perritos pueden asistir con disfraces temáticos, lo que añade un componente lúdico a la experiencia. Inicia el 15 de febrero, con un costo de $450 pesos.

Patitas de Perro Night Tour se presenta como una opción atractiva para quienes disfrutan de planes urbanos con mascotas y buscan actividades distintas en la Ciudad de México. El recorrido nocturno combina movilidad, puntos históricos y un ambiente relajado, pensado para compartir tiempo de calidad con tu perro mientras descubres la capital desde otra perspectiva.