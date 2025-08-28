Staypineapple lanza su Programa de Bienestar para Mascotas

La cadena de hoteles boutique Staypineapple, reconocida por su concepto pet friendly, presentó su nuevo Programa de Bienestar para Mascotas. Este proyecto busca que los viajes con animales de compañía sean más tranquilos, cómodos y seguros, tanto para los huéspedes como para sus acompañantes peludos.

Staypineapple y su apuesta por el bienestar de las mascotas

El programa se desarrolló en colaboración con Zoundz, una app de terapia de sonido diseñada científicamente para reducir la ansiedad en perros y gatos, y con VEG ER for Pets, red nacional de hospitales veterinarios de emergencia en Estados Unidos. La unión de tecnología, cuidado y hospitalidad refuerza el compromiso de la marca con la experiencia de sus huéspedes.

Zoundz: música para calmar a perros y gatos

Quienes reserven el Paquete Pineapple Pup recibirán acceso gratuito durante 14 días a la aplicación Zoundz. La herramienta ofrece listas de reproducción pensadas para viajes, desde los preparativos y traslados hasta la estancia en la habitación. Además, los sonidos pueden transmitirse en la televisión del hotel, asegurando que las mascotas se sientan acompañadas incluso cuando sus dueños salgan.

La app también apoya a refugios y centros de rescate a través de The Harmony Project, financiado con parte de suscripciones de pago. Esta dimensión social conecta con la filosofía de Staypineapple de promover el bienestar animal más allá de sus instalaciones.

Emergencias atendidas en cualquier momento

Sabiendo que un contratiempo puede surgir en cualquier viaje, Staypineapple estableció una alianza con VEG ER for Pets, que opera más de 100 hospitales en Estados Unidos. Estos centros funcionan las 24 horas, los 7 días de la semana, y cuentan con un modelo abierto en el que los dueños pueden permanecer junto a sus mascotas durante la atención. Esta cercanía ofrece confianza y transparencia en los momentos más difíciles.

Con estas iniciativas, Staypineapple eleva su estándar en hospitalidad pet friendly. Los hoteles ofrecen no solo comodidad para los viajeros humanos, sino también soluciones que aseguran el bienestar de perros y gatos. La combinación de atención médica de urgencia, tecnología relajante y un entorno amigable posiciona a la marca como referente en viajes con mascotas dentro del sector hotelero de Estados Unidos.