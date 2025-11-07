5 hoteles pet friendly ideales para viajar con tu mascota

Viajar con mascotas ya no es un problema: cada vez más hoteles en México —y en el mundo— adaptan sus servicios para recibir a los viajeros de cuatro patas. Hoy, los turistas buscan desconectarse, pero también desean hacerlo en compañía de sus animales.

Por ello, muchos hoteles han acondicionado sus instalaciones con amenidades y áreas de recreo para que disfruten una estancia cómoda y sin estrés junto a sus dueños.

Si planeas tus próximas vacaciones y quieres compartirlas con tu mejor amigo, aquí en INVERTOUR te decimos los cinco hoteles ideales para vivir una experiencia inolvidable junto a tu compañero peludo.

Hyatt Place Monterrey

En Hyatt Place, no hay necesidad de dejar a tu mascota en casa. Este hotel combina lujo y atención personalizada, y aunque está enfocado en adultos, admite mascotas pequeñas de hasta 50 libras, siendo una opción ideal para quienes no quieren separarse de sus compañeros durante las vacaciones.

Los animales domésticos pueden hospedarse por estancias superiores a 30 noches, y cualquier cargo adicional por limpieza queda a discreción del hotel ($4 mil MXN más cargos extra, según corresponda).

Presidente Intercontinental Polanco, Ciudad de México

En Ciudad de México, el Hotel Presidente Intercontinental, de cinco estrellas, se distingue por ofrecer un servicio inigualable. Tanto los huéspedes como sus mascotas disfrutan de una atención excepcional. El hotel cuenta con spa, servicios personalizados y una ubicación privilegiada, garantizando una estancia cómoda, placentera e inolvidable.

Acepta todo tipo de mascotas de hasta 8 kg y ofrece amenidades especiales para los acompañantes de cuatro patas. El costo es de $558.60 MXN por mascota y por estancia, e incluye cama para perro o gato, arenero, plato para alimentos y un hueso de carnaza.

Xcaret Arte Riviera Maya, Quintana Roo

Con certificación AAA Five Diamonds, este hotel de lujo destaca por su enfoque en sostenibilidad y experiencias de alta gama. Los amigos peludos (de hasta 5 kg) reciben una cama cómoda, kit de baño y acceso a espacios exclusivos. También cuenta con guardería canina y personal calificado para su cuidado.

Es obligatorio notificar con anticipación el viaje y presentar su certificado de vacunación.

Las Ventanas al Paraíso Los Cabos, Baja California Sur

El Rosewood Resort también piensa en tus animales de compañía. Ofrece menús gourmet servidos en vajilla decorativa, masajes especiales y cabañas portátiles que se pueden colocar en la suite, la playa o junto a la piscina.

El personal se encarga de pasearlas por la playa o los jardines, asegurando que disfruten tanto como sus dueños. Se permite una mascota de hasta 18 kg, con un cargo de $1 mil 200 MXN por estancia.

Sofitel México Reforma Ciudad de México

Ubicado en el corazón de la Ciudad de México, Sofitel combina sofisticación francesa con estilo mexicano contemporáneo. Además de sus impresionantes vistas y gastronomía de alta cocina, ofrece atención especial a las mascotitas.

Camas cómodas, comida gourmet y trato personalizado garantizan el confort de todos los huéspedes, incluidos los peludos.