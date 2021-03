“Taste of Universal”: un festival deliciosamente divertido

Comparte











Si eres foodie de corazón, no puedes perderte “Taste of Universal” de Universal Studios Hollywood, una experiencia deliciosa y divertida que te permitirá degustar comida y realizar compras al aire libre, y que se hará en zonas temáticas selectas.



Esta actividad se llevará a cabo los fines de semana, de viernes a domingo, desde el mediodía hasta las 7:00 p.m., a partir del viernes 12 de marzo. Para tu tranquilidad, se trabajó en estrecha colaboración con funcionarios gubernamentales y de salud locales para implementar protocolos de salud y seguridad que incluyen controlar el aforo para hacer cumplir el distanciamiento social y requerir el uso de cubrebocas.

Quienes adquieran sus entradas (que puedes conseguir aquí), disfrutarán de acceso a áreas temáticas seleccionadas del parque junto alrededor de 70 opciones culinarias, de las cuales 30 son exclusivas para el evento. Los boletos tienen un costo de alrededor de $44 dólares (más impuestos) para adultos y $25 (más impuestos) para niños de tres a nueve años.

Es importante aclarar que los juegos mecánicos, espectáculos y atracciones no estarán operando. Sin embargo, es una oportunidad perfecta para pasear y conocer un enfoque diferente de Universal Studios Hollywood. Algunas zonas y platillos disponibles son:

Springfield, U.S.A.

Hogar de Los Simpson con Krusty Burger, Suds McDuff’s Hot Dog House, Lard Lad Donut Cart y Kwik-E-Mart.

The Wizarding World of Harry Potter

Camina por la villa de Hogsmeade y asiste a tiendas como Honeydukes, Ollivanders , Owl Post , Zonko’s Joke Shop, Wiseacre’s Wizarding Equipment, Dervish and Banges , Gladrags Wizardwear and Filch’s Emporium of Confiscated Goods, y prueba el fish & chips, sticky toffee pudding y butterbeer en Three Broomsticks.