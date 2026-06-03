¿Fan de Woody y Buzz? Visita el restaurante inmersivo de Toy Story que conquista la CDMX

¿Te gusta Toy Story? En la Ciudad de México existe un restaurante totalmente ambientado en este universo de Disney, donde los comensales pueden disfrutar de una experiencia gastronómica rodeados de Woody y Buzz.

Si estás planeando ver Toy Story 5, un plan perfecto para complementar el día es visitar Burger Planet, un espacio que recrea la atmósfera de Pizza Planet, uno de los escenarios más emblemáticos de la saga.

Cabe mencionar que esta nueva entrega de la franquicia animada llegará a las salas de cine a nivel mundial los días 18 y 19 de junio de 2026.

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En el lugar, los visitantes podrán encontrarse con figuras de Woody y Buzz Lightyear, además de los marcianitos y el icónico Sr. y Sra. Cara de Papa. El menú está inspirado en el universo de la cinta, con alternativas como hamburguesas, malteadas, bebidas tipo “yardas”, hot dogs y una variedad de postres.

Asimismo, la ambientación destaca por su combinación de luces, colores y referencias directas a Pizza Planet, junto con combos temáticos inspirados en los personajes, como Buzz Lightyear o Tiro al Blanco, que retoman elementos característicos de la historia.

¿Dónde se encuentra Burger Planet en CDMX?

Si buscas explorar nuevos espacios gastronómicos, Burger Planet es una opción atractiva. Se localiza en la Primera Cerrada Antonio Sierra, colonia La Conchita Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac.

El establecimiento abre de miércoles a domingo, en un horario de 16:00 a 23:00 horas.

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Entre ambientación temática, personajes icónicos y un menú inspirado en el universo de Toy Story, este espacio en CDMX promete ser el punto de encuentro perfecto para quienes quieren vivir la magia antes del estreno de la nueva entrega de la saga.