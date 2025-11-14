Polanco en Luces esta Navidad: detalles sobre el encendido navideño en CDMX

¡Así es! Este 15 de noviembre será el encendido oficial de “Polanco en Luces”, un proyecto que dará inicio a las celebraciones navideñas en esta zona de la Ciudad de México, según informó la alcaldía Miguel Hidalgo, llenando de color esta demarcación.

Miles de luces LED iluminarán el corredor Masaryk, indudablemente una de las avenidas más bellas e importantes de esta ciudad capital, en un esfuerzo conjunto con la iniciativa privada.

De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía Miguel Hidalgo, la instalación contempla 50 mil puntos de luz LED de bajo consumo y 250 elementos decorativos a lo largo de Masaryk, desde Moliere hasta Mariano Escobedo, y hasta el Parque Lincoln, llenando luz, magia y calor esta temporada navideña.

Además, se anunció asimismo, la instalación de un árbol navideño de entre seis y ocho metros dentro de Masaryk. Según la alcaldía, el evento representa una forma de fortalecer la identidad barrial y promover la participación comunitaria durante las festividades.

La iluminación de Polanco busca incentivar la movilidad peatonal, el disfrute de los espacios públicos y apoyar al sector económico de la zona con una propuesta que realza el entorno durante la temporada navideña.