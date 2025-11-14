Stranger Things: The Experience en la CDMX, lo que debes saber

Stranger Things: The Experience llegó a Ciudad de México como la propuesta inmersiva oficial de la serie de Netflix. La actividad coloca al visitante dentro del universo de Hawkins para vivir una historia exclusiva, activar “poderes” y convivir con los personajes más queridos de la producción. La sede es Expo Reforma y los boletos ya están disponibles.

La experiencia inicia en el Laboratorio de Hawkins, donde los asistentes se integran a una misión especial guiada por Eleven, Dustin, Mike, Lucas, Max y Will. El recorrido incluye efectos especiales, momentos de tensión y un diseño que replica la estética de la serie. Cada sesión dura cerca de 45 minutos y requiere un mínimo de nueve participantes; en caso de grupos más pequeños, los organizadores los reubican en la siguiente tanda.

Después del recorrido principal, la visita continúa en el Mix-Tape, un espacio que recrea varios lugares emblemáticos de los años ochenta. Aquí se puede caminar entre escenarios como Palace Arcade o Scoops Ahoy, tomar fotos en la sala de los Byers o encontrarse con personajes inesperados. El área también ofrece comida, bebidas temáticas y artículos oficiales, incluidos productos especiales creados para la edición en México.

La experiencia se dirige a mayores de 12 años. Las personas menores de esa edad deben asistir con un adulto, mientras que no se permite el acceso a menores de cinco años por la intensidad de algunas escenas y el uso de luces intermitentes. También se recomienda revisar las advertencias de contenido, ya que hay momentos con lenguaje adulto y efectos que podrían incomodar a quienes tengan epilepsia fotosensible.

Los visitantes pueden elegir fecha y horario al momento de comprar sus boletos. La dinámica permite que cada persona explore el Mix-Tape a su propio ritmo, lo que convierte a la actividad en una opción flexible para quienes buscan una salida con amigos, una actividad familiar o una experiencia temática dentro de la CDMX.

Stranger Things: The Experience reúne nostalgia, interacción y un recorrido pensado para los fans de la serie. Es una oportunidad para ponerse en el centro de la historia y descubrir cómo sería enfrentar los misterios de Hawkins desde dentro.