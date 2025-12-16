Stranger Things en CDMX, sumérgete en una experiencia inmersiva

¿Eres fan de Stranger Things? Esta experiencia inmersiva es para ti. Una de las series más populares de Netflix llega a la Ciudad de México, donde los asistentes y verdaderos seguidores podrán descubrir sus poderes y convertirse en héroes de este icónico universo.

Presentada por Fever y la plataforma de streaming, Stranger Things: The Experience ofrece efectos especiales, tecnología de última generación y una historia inédita desarrollada en colaboración con los creadores de la serie, permitiendo a los fans sumergirse en sucesos sobrenaturales como si formaran parte de un episodio.

La aventura comienza en el laboratorio de Hawkins, el pequeño pueblo ficticio de Indiana donde se realizan experimentos con habilidades psíquicas. Aquí, el público se unirá a Eleven, Dustin y el resto del grupo para enfrentarse a Vecna en una nueva misión.

Además, de adentrarse en Upside Down recreando escenarios icónicos de la serie con iluminación, sonido y ambientación que simula el inquietante mundo alterno.

Para cerrar el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de Mix-Tape, un viaje directo a los años 80, con comida, bebidas, mercancía de colección y escenarios ideales para tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales. Recorre las tiendas retro y los lugares emblemáticos de la serie, como Scoops Ahoy y el Palace Arcade.

Antes de llegar a la Ciudad de México, Stranger Things: The Experience ya se había presentado en São Paulo, Nueva York, Londres, París y otras ciudades del mundo, consolidándose como un éxito entre el público.

¿Cuánto cuesta la experiencia de Stranger Things?

Si ya estás listo para sumergirte en esta aventura, Stranger Things: The Experience se llevará a cabo en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La experiencia estará disponible hasta el 11 de enero y abrirá todos los días de la semana, de 10:00 a 21:00 horas, brindando múltiples opciones para que el público pueda asistir.

No obstante, el horario tendrá modificaciones en las siguientes fechas:

24 de diciembre: 10:00 a 14:30

25 de diciembre: 16:00 a 21:00

31 de diciembre: 10:00 a 14:30

1 de enero: 16:00 a 21:00

5 de enero: 10:00 a 14:30

6 de enero: 16:00 a 21:00

La duración aproximada del recorrido es de 45 minutos. Sin embargo, la experiencia está recomendada para personas mayores de 12 años; los menores de esa edad deberán ingresar acompañados por un adulto. Por su parte, niños menores de 5 años no podrán acceder.