Stranger Things en CDMX, sumérgete en una experiencia inmersiva
¿Eres fan de Stranger Things? Esta experiencia inmersiva es para ti. Una de las series más populares de Netflix llega a la Ciudad de México, donde los asistentes y verdaderos seguidores podrán descubrir sus poderes y convertirse en héroes de este icónico universo.
Presentada por Fever y la plataforma de streaming, Stranger Things: The Experience ofrece efectos especiales, tecnología de última generación y una historia inédita desarrollada en colaboración con los creadores de la serie, permitiendo a los fans sumergirse en sucesos sobrenaturales como si formaran parte de un episodio.
Para cerrar el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de Mix-Tape, un viaje directo a los años 80, con comida, bebidas, mercancía de colección y escenarios ideales para tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales. Recorre las tiendas retro y los lugares emblemáticos de la serie, como Scoops Ahoy y el Palace Arcade.
Antes de llegar a la Ciudad de México, Stranger Things: The Experience ya se había presentado en São Paulo, Nueva York, Londres, París y otras ciudades del mundo, consolidándose como un éxito entre el público.
¿Cuánto cuesta la experiencia de Stranger Things?
Si ya estás listo para sumergirte en esta aventura, Stranger Things: The Experience se llevará a cabo en Expo Reforma, ubicada en avenida Morelos 67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
La experiencia estará disponible hasta el 11 de enero y abrirá todos los días de la semana, de 10:00 a 21:00 horas, brindando múltiples opciones para que el público pueda asistir.
No obstante, el horario tendrá modificaciones en las siguientes fechas:
- 24 de diciembre: 10:00 a 14:30
- 25 de diciembre: 16:00 a 21:00
- 31 de diciembre: 10:00 a 14:30
- 1 de enero: 16:00 a 21:00
- 5 de enero: 10:00 a 14:30
- 6 de enero: 16:00 a 21:00
La duración aproximada del recorrido es de 45 minutos. Sin embargo, la experiencia está recomendada para personas mayores de 12 años; los menores de esa edad deberán ingresar acompañados por un adulto. Por su parte, niños menores de 5 años no podrán acceder.