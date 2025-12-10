¡Entérate! Tendencia 2026: cómo los viajes de belleza y el skincare están transformando la forma de viajar

El turismo de bienestar ya no se limita al yoga o los spas: los viajeros ahora buscan experiencias que cuiden su salud física, mental, espiritual y su belleza. Para 2026, la tendencia apunta a los “viajes de skincare”, donde la rutina facial y los productos de cuidado personal se convierten en parte esencial del viaje.

Según el informe de tendencias de viaje de Skyscanner, los amantes del skincare no solo seguirán sus rutinas de belleza en redes sociales, sino que también las incorporarán a sus itinerarios, desde el vuelo hasta su llegada al destino, explorando nuevos productos y tratamientos en el camino.

“Los turistas buscan rapidez y sencillez sin dejar de lado la calidad o el placer. La belleza y las excursiones se van entrelazando cada vez más en un mundo donde todo debe caber en el equipaje de mano», afirmó Emily Coleman, directora general de Malin+Goetz.

Se estima que el 33 % de la generación Z planea visitar tiendas de belleza durante sus recorridos en 2026, frente al 22 % de los boomers, lo que refleja cómo los jóvenes están impulsando la tendencia de los viajes de skincare.

Crece el interés por la belleza en Corea y Europa

El interés en países como Corea del Sur y Europa también ha crecido exponencialmente. Según Reddit, Seúl ocupa el primer lugar con un 96 % en interés interanual de belleza, gracias a su cultura de cuidado de la piel, que prioriza la salud cutánea desde adentro hacia afuera, así como a sus productos efectivos y asequibles. Mientras que Europa ocupa el segundo lugar con un 64 %, debido a sus productos cosméticos y de cuidado personal.

«Las conversaciones en los subreddits sobre planeación de viajes y consejos de belleza han crecido un 215 % interanual», señala Reddit.

Skyscanner señala que el 41 % de los viajeros suele comprar cosméticos, perfumes o maquillaje en las zonas libres de impuestos, el 24 % prueba o se queda con los productos de belleza del hotel, y el 24 % continúa con su rutina facial durante el vuelo, lo que refleja un fuerte interés de los visitantes por la higiene personal.

Asimismo, la plataforma indica que las personas realizan actividades relacionadas con la belleza cuando viajan: el 41 % señala que forma parte de su rutina de autocuidado, el 32 % quiere conocer la cultura de belleza local y el 20 % lo hace influenciado por TikTok y otras redes sociales.

¿Qué productos de belleza llevan los turistas en sus viajes?

De acuerdo con Janet Adetunji, experta en cuidado de la piel de Skinandbase, a la hora de emprender un viaje siempre lleva consigo productos esenciales para el cuidado de su piel.

«Amo irme de vacaciones y en el vuelo siempre cargo conmigo toallitas húmedas; si me toco la cara, necesito la mayor cantidad de higiene posible; me encanta llevar mi mini spray, que me sirve para refrescar mi piel en cuanto aterrizo. Muchas veces prefiero hacer mi rutina facial antes de volar. Si siento la cara muy seca, a veces uso una mascarilla y luego termino con un hidratante o bloqueador», señala.

Adetunji subraya que el bloqueador solar es uno de los productos que sí o sí deben estar en el equipaje de mano de todo viajero, ya que durante el vuelo la latitud es alta y los rayos UV tienden a ser más fuertes durante el día.

Entre los básicos que se recomiendan para todo viaje están:

Limpiador facial hidratante

Parches para los ojos

Sérum

Crema hidratante

Bálsamo labial

Bloqueador solar

No obstante, se recomienda que cada viajero adapte su rutina facial según el clima y el lugar al que viaje, así como consultar a su dermatólogo de confianza.