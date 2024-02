Aeroméxico regresa a Corea del Sur

Comparte este contenido

Si tu sueño es viajar a Corea del Sur, ahora será más fácil, pues Aeroméxico anunció el regreso de la ruta entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Incheon en Seúl. El reinicio de operaciones está programado para el 1 de agosto de 2024. La aerolínea mexicana es la única compañía aérea en Latinoamérica que conecta directamente con el destino asiático.

A Corea del Sur con Aeroméxico

Aeroméxico ofrecerá un vuelo diario, proporcionando a los viajeros frecuentes y turistas una conectividad sin igual entre ambas regiones. La ruta incluirá una escala estratégica en el Aeropuerto Internacional de Monterrey durante la salida desde CDMX, optimizando la eficiencia del viaje.

Boletos disponibles

Habrá 12 mil asientos mensuales disponibles y los interesados ya pueden adquirir sus boletos a través de los canales oficiales de Aeroméxico. Esta apertura de venta anticipada es ideal para planear viajes para verano.

Seúl se convierte en el segundo destino de Aeroméxico en Asia, después de la exitosa reanudación de operaciones a Tokio en marzo de 2023.

Se ocuparán aviones Boeing 787 Dreamliner, ideales por su compromiso ambiental, pues son conocidos por su eficiencia en el consumo de combustible y reducción de emisiones de carbono hasta en un 25 %. Habrá servicio Premier One, AM Plus y Turista.

El itinerario incluye salidas desde Ciudad de México a las 20:00 hrs., con una escala en Monterrey antes de llegar a Seúl. Desde Seúl, el vuelo directo a Ciudad de México parte a las 11:40 hrs.

