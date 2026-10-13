Kennedy Space Center Visitor Complex celebra Halloween 2026 con ciencia, dulces y cohetes

El Kennedy Space Center Visitor Complex, en Florida, combinará ciencia, espacio y Halloween con una programación que se extenderá durante octubre de 2026. La agenda incluirá actividades S.T.E.A.M., demostraciones en vivo, acrobacias, música y recolección de dulces, además de una exposición especial por la Semana Mundial del Espacio.

Todas las actividades estarán incluidas con la entrada general al complejo, por lo que los visitantes podrán sumar estas experiencias a su recorrido habitual.

¿Qué habrá en la World Space Week Expo 2026?

El 9 de octubre, el Kennedy Space Center Visitor Complex participará en la Semana Mundial del Espacio con la exposición “Rocket Revolution”.

La muestra estará en la planta baja del edificio del Space Shuttle Atlantis® y tendrá como eje la transformación del sector de lanzamientos espaciales.

El contenido abordará el paso de los programas exclusivamente gubernamentales a un escenario en el que también participan empresas privadas, universidades, startups, proyectos de cohetes reutilizables y nuevos programas espaciales nacionales.

La exposición también permitirá conocer parte del trabajo de la NASA y de sus socios dentro de la industria espacial.

Halloween S.T.E.A.M. llega del 19 al 31 de octubre

Del 19 al 31 de octubre, el complejo ofrecerá estaciones S.T.E.A.M. con temática de Halloween.

Niños y adultos podrán participar en actividades prácticas, retos de ingeniería y demostraciones científicas.

También habrá espacios de “dulce o truco” con proveedores y organizaciones locales. Los visitantes podrán recoger una bolsa gratuita en el área del carrito S.T.E.A.M. de Gateway, hasta agotar existencias.

Ciencia en vivo, acrobacias y música

La programación incluirá presentaciones del meteorólogo y comunicador científico Greg Bennett a las 13:30, 14:30 y 15:30 horas.

El dúo We Flip también tendrá funciones durante el día. Sus presentaciones mezclan conceptos científicos con acrobacias y están programadas a las 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 y 16:00 horas.

Además, un DJ tocará música de Halloween de 10:00 a 16:00 horas.