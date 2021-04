Rusia regalará viajes y… ¡la vacuna contra el COVID-19!

¿Te imaginas conocer Rusia totalmente gratis y, además, ser vacunado contra el COVID-19? Esto se convertirá en una realidad, pues las redes sociales de la vacuna Sputnik V lanzaron una interesante convocatoria, que deja prever que el gobierno de ese país vacunará a un selecto grupo de… ¡followers! Aquí te contamos todos los detalles.



Así es, el Twitter de esta inyección invitó a seguirla y compartirla con conocidos, bajo la promesa de que “serán los primeros en ser #SputnikVaccinated (vacunados con Sputnik) en Rusia cuando comience el programa”. Según quienes la desarrollan, se espera que esta actividad dé inicio para julio de este año: “La misión de Sputnik V es salvar vidas y devolver la normalidad a todos alrededor del mundo. Es de suma importancia para nosotros”, menciona la cuenta.

Cabe recordar que se trata del primer inmunizante registrado en el globo y ya está circulando en más de 55 países. Se han realizado ensayos clínicos de fase 3 de Sputnik V en los Emiratos Árabes Unidos, India, Venezuela y Bielorrusia. Incluso, es una de las inyecciones que se aplican en México.

Tell your friends to follow Sputnik V on Twitter!✌️

Our social media followers will be the first to be invited to get #SputnikVaccinated in Russia when the program starts. pic.twitter.com/Sxn17cjlmQ

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 1, 2021