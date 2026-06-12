Reglas veraniegas en playas italianas

El turismo masivo en el litoral de Italia ha obligado a los ayuntamientos a implementar normativas fiscales y operativas sin precedentes para esta temporada estival. Conócelas para disfrutar de tu itinerario e incluso para evitar costos que eleven el costo de tus vacaciones.

Playa Punta Molentis, Cerdeña

El uso de sombrillas está limitado por decreto a una sola pieza por familia; siempre y cuando lleven niños de hasta 10 años, o una por persona mayor de 65 años.

Está prohibido dejar sombrillas, tiendas de campaña, sillas, toallas o cualquier otro tipo de equipo en la arena durante las horas de la noche.

Los visitantes deben gestionar una reserva previa en línea con un costo obligatorio de €10 euros por persona para acceder al litoral.

El estacionamiento diario de vehículos se limita a 70 unidades y el aforo simultáneo en la zona de dunas no puede superar las 150 personas.

Quienes arriben en barco solo tienen permitido permanecer una hora en las dunas y no pueden desembarcar con mochilas ni neveras portátiles.

Spiaggia Rosa, Isla Budelli

Cabe destacar que la playa permanece completamente cerrada al tránsito peatonal desde mediados de la década de 1990 para proteger su frágil ecosistema y arena rosada.

Los turistas solo tienen permitido contemplar las pintorescas arenas rosas a la distancia desde una embarcación.

Caminar por la superficie de esta playa protegida conlleva una sanción económica inmediata de más de €500 euros.

Cualquier persona que sea sorprendida robando o contrabandeando kilos de arena como recuerdo se enfrenta a multas de hasta €3.500 euros.

Archipiélago de la Maddalena

El acceso diario a las famosas playas de Cala Coticcio y Cala Brigantina se ha restringido a un cupo máximo de solo 60 personas por jornada.

Los viajeros deben reservar su plaza obligatoriamente a través de internet y abonar una tasa de acceso de €3 euros por persona.

La entrada y permanencia en ambas playas está permitida única y exclusivamente si se realiza en compañía de un guía ambiental; debes contactarlo con anterioridad y su tarifa ronda entre los €25 euros y €30 euros.

Playas de San Teodoro

Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se aplicará un control estricto de aforo diario en sus dos costas más concurridas.

La playa de Cala Brandinchi limitará su número máximo de visitantes a 1 mil 447 personas por jornada.

La playa de Lu Impostu restringirá la ocupación diaria a un tope máximo de 3 mil 352 bañistas.

Las reservas para ambos espacios deben tramitarse con antelación utilizando la aplicación oficial de San Teodoro o su sitio web. Recibirás un código QR que debes presentar junto con tu identificación.

Cala Mariolu en Cerdeña

El acceso a la playa está permitido para un máximo de 700 personas simultáneamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

Se aplica una tasa medioambiental obligatoria cuyo valor oscila entre los €2 y los €3 euros por visitante.

El coste final de dicha tasa se determina según la vía de llegada al lugar y si el itinerario incluye la visita a otras playas vecinas.

Playa la Pelosa, Stintino

El aforo máximo permitido se ha reducido de forma drástica a solo 1 mil 500 visitantes al día para frenar la degradación de la costa.

Los bañistas deben adquirir de manera obligatoria una entrada digital con un precio fijado en €3.50 euros por persona.

Es obligatorio colocar una esterilla rígida debajo de la toalla de playa con el fin de evitar la retención y pérdida involuntaria de arena.

El incumplimiento de la norma de la esterilla se vigilará con rigor esta temporada, acarreando multas de €100 euros a los infractores.

Calas de Ogliastra, Cerdeña