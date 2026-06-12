Reglas veraniegas en playas italianas
El turismo masivo en el litoral de Italia ha obligado a los ayuntamientos a implementar normativas fiscales y operativas sin precedentes para esta temporada estival. Conócelas para disfrutar de tu itinerario e incluso para evitar costos que eleven el costo de tus vacaciones.
Playa Punta Molentis, Cerdeña
- El uso de sombrillas está limitado por decreto a una sola pieza por familia; siempre y cuando lleven niños de hasta 10 años, o una por persona mayor de 65 años.
- Está prohibido dejar sombrillas, tiendas de campaña, sillas, toallas o cualquier otro tipo de equipo en la arena durante las horas de la noche.
- Los visitantes deben gestionar una reserva previa en línea con un costo obligatorio de €10 euros por persona para acceder al litoral.
- El estacionamiento diario de vehículos se limita a 70 unidades y el aforo simultáneo en la zona de dunas no puede superar las 150 personas.
- Quienes arriben en barco solo tienen permitido permanecer una hora en las dunas y no pueden desembarcar con mochilas ni neveras portátiles.
Spiaggia Rosa, Isla Budelli
- Cabe destacar que la playa permanece completamente cerrada al tránsito peatonal desde mediados de la década de 1990 para proteger su frágil ecosistema y arena rosada.
- Los turistas solo tienen permitido contemplar las pintorescas arenas rosas a la distancia desde una embarcación.
- Caminar por la superficie de esta playa protegida conlleva una sanción económica inmediata de más de €500 euros.
- Cualquier persona que sea sorprendida robando o contrabandeando kilos de arena como recuerdo se enfrenta a multas de hasta €3.500 euros.
Archipiélago de la Maddalena
- El acceso diario a las famosas playas de Cala Coticcio y Cala Brigantina se ha restringido a un cupo máximo de solo 60 personas por jornada.
- Los viajeros deben reservar su plaza obligatoriamente a través de internet y abonar una tasa de acceso de €3 euros por persona.
- La entrada y permanencia en ambas playas está permitida única y exclusivamente si se realiza en compañía de un guía ambiental; debes contactarlo con anterioridad y su tarifa ronda entre los €25 euros y €30 euros.
Playas de San Teodoro
- Entre el 1 de junio y el 30 de septiembre se aplicará un control estricto de aforo diario en sus dos costas más concurridas.
- La playa de Cala Brandinchi limitará su número máximo de visitantes a 1 mil 447 personas por jornada.
- La playa de Lu Impostu restringirá la ocupación diaria a un tope máximo de 3 mil 352 bañistas.
- Las reservas para ambos espacios deben tramitarse con antelación utilizando la aplicación oficial de San Teodoro o su sitio web. Recibirás un código QR que debes presentar junto con tu identificación.
Cala Mariolu en Cerdeña
- El acceso a la playa está permitido para un máximo de 700 personas simultáneamente entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.
- Se aplica una tasa medioambiental obligatoria cuyo valor oscila entre los €2 y los €3 euros por visitante.
- El coste final de dicha tasa se determina según la vía de llegada al lugar y si el itinerario incluye la visita a otras playas vecinas.
Playa la Pelosa, Stintino
- El aforo máximo permitido se ha reducido de forma drástica a solo 1 mil 500 visitantes al día para frenar la degradación de la costa.
- Los bañistas deben adquirir de manera obligatoria una entrada digital con un precio fijado en €3.50 euros por persona.
- Es obligatorio colocar una esterilla rígida debajo de la toalla de playa con el fin de evitar la retención y pérdida involuntaria de arena.
- El incumplimiento de la norma de la esterilla se vigilará con rigor esta temporada, acarreando multas de €100 euros a los infractores.
Calas de Ogliastra, Cerdeña
- La playa de Cala Birìala limita su capacidad de recepción a un máximo estricto de 300 personas por jornada.
- La playa vecina de Cala dei Gabbiani también restringe su aforo diario a un tope máximo de 300 bañistas.
- Los excursionistas que arriben a estas costas a bordo de barcos turísticos