Arriba las playas para época de calor

Las playas se consolidan como el refugio favorito de la temporada. Descubre las cifras detrás de este fenómeno y cómo el mar se convierte en el aliado perfecto para resetear el cuerpo y la mente.

El imán de las costas

El verano encuentra su mejor versión a la orilla del mar. La búsqueda de escapadas reparadoras y centradas en la salud marina mantiene a los destinos costeros en la cima de las preferencias. De hecho, según los últimos datos de mercado de la industria, el turismo playero se valoró en $171 mil 300 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los $180 mil 200 millones de dólares este año, mostrando un crecimiento anual compuesto del 5.2 % que lo proyecta hasta los $299 mil 200 millones de dólares para 2036, según cifras de Future Market Insights.

Beneficios bajo el sol

Más allá del descanso, las zonas costeras y áreas de surf, que registran un alto crecimiento en reservas en plataformas como Airbnb, son un potenciador de salud integral. La exposición responsable al sol eleva los niveles de vitamina D, fortaleciendo el sistema inmunológico y el estado de ánimo. Además, caminar por la arena o nadar mejora la salud cardiovascular y la circulación, mientras que la brisa marina y el agua de mar proporcionan notables beneficios respiratorios.

Las 5 más bellas

En INVERTOUR te hemos preparado una lista con las más lindas alrededor del mundo para que apuestes por ellas para estas vacaciones:

1. Playa Norte, Isla Mujeres, México

Una de las más hermosas del Caribe, con aguas tranquilas y poco profundas de color turquesa, ideal para familias y para relajarse; un corto trayecto en ferry desde Cancún te llevará hasta ella. De arena fina y aguas poco profundas, que llega a la cintura, es ideal para nadar, flotar o esnorquelear para ver peces cirujanos azules.

2- Playa del Navagio, Zakynthos, Grecia

Su paisaje espectacular la convierte en un lugar imprescindible para tomar fotos únicas. El acceso principal es un barco y te conducirá a un naufragio oxidado sobre arena blanca de guijarros, imponentes acantilados blancos, aguas azul eléctrico. Ideal para realizar senderismo panorámico en la isla o andar cerca de las cuevas Azules con arcos esculpidos.

3- Playa Camps Bay, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Ofrece impresionantes vistas a la cordillera de los Doce Apóstoles y se encuentra en uno de los barrios más elegantes y efervescentes de Ciudad del Cabo. Ideal para familias. A pesar de que sus aguas son frías, son refrescantes para un chapuzón en el verano. Te permite recorrer los senderos del Parque Nacional de Table Mountain y disfrutar de la puesta de sol en su paseo marítimo The Strip.

4- Petit Anse, Mahé, Seychelles

Un paraíso aislado con una excepcional vida marina, ideal para relajarse con lujo y practicar esnórquel entre una variedad de peces en las aguas cristalinas del océano Índico. A pesar de que está parcialmente conectada con resorts, es tranquila. Tiene arena blanca, aguas turquesas y arrecife de coral que son más impresionantes por las rocas de granito negro y gris que la rodean.

5- Playa de Nungwi, Zanzíbar, Tanzania

Su animado ambiente de pueblo pequeño y su rica vida marina la convierten en una excelente opción. Ideal para bucear o disfrutar de un crucero dhow al atardecer hacia el atolón de Mnemba. Para explorar la naturaleza, disfruta de su santuario de tortugas u observa cómo los artesanos construyen barcos de madera a mano en el pueblo.