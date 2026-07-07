3 secretos insulares de Canadá

Canadá es una potencia indiscutible en turismo de naturaleza, sustentada por una geografía formidable, es uno de los pocos países con fronteras marítimas en tres océanos: Ártico al norte, Pacífico al oeste y Atlántico al este. Con 202 mil 080 km de litoral, el más largo del mundo, su territorio abarca 52 mil 455 islas. Aunque la bahía de Hudson, la bahía de James y sus costas han sido cartografiadas meticulosamente, no todas las islas han sido indexadas.

Descubre tres destinos salpicados por excepcionales escenarios acuáticos y maravillas naturales que te permitirán planear tu próxima aventura por Canadá.

1- Remota e inmaculada

Isla Baffin, en Nunavut, es la más grande de Canadá con 507 mil 451 km2, además de poseer el Santuario de aves migratorias Dewey Soper, que alberga la mayor colonia de gansos, de acuerdo con University of Prince Edward Island. Por si esto no fuera suficiente, posee impresionantes fiordos árticos, enormes glaciares, desiertos polares y el emblemático Parque Nacional Auyuittuq, la tierra que nunca se derrite, con sus imponentes picos de granito como el Monte Thor, que cuenta con la mayor caída vertical del mundo, de 1 mil 250 m. Representa la identidad ártica de esa gran nación y es el hogar de comunidades Inuit. Durante los meses de verano es posible experimentar el sol de medianoche, con 24 horas de luz diurna.

Recorre:

Esquiando o con raquetas de nieve el paso Akshayuk, un corredor de 100 kilómetros de aventura extrema. Únete a una excursión guiada de un día para ver una vista impresionante desde el pico Ulu y de paso los gansos navales o dirígete a conocer los antiguos inuksuk de piedra. Otra excursión te llevará a cruzar el círculo polar ártico.

2- Secreto de turismo regenerativo

Isla Fogo, en Terranova, posee una belleza salvaje que se aprecia en su escarpada costa del Atlántico Norte, vastas extensiones desérticas e impresionantes farallones, además de las coloridas casas sobre pilotes para pescar. Con más de 200 km de rutas costeras. Es un ejemplo de revitalización impulsada por la comunidad a través del arte, la arquitectura y el turismo sostenible. Famosa por el galardonado Fogo Island Inn y su singular resiliencia cultural.

Recorre:

Los senderos costeros y, con un poco de suerte, observarás manadas de caribúes pastando en las colinas. Escala Brimstone Head, la icónica formación rocosa, que la Flat Earth Society creía que era uno de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. Únete a excursiones para recolectar bayas o avistar ballenas jorobadas, frailecillos y zorros o icebergs a la deriva.

3- Los galápagos canadienses

Haida Gwaii, un archipiélago en la Columbia Británica, alberga bosques ancestrales, escarpadas costas en el Pacífico, rica diversidad y es el hogar de la Nación Haida, con profundas tradiciones culturales y artísticas como sus emblemáticos tótems de renombre mundial. Es sitio profesional de la UNESCO con un valor ecológico excepcional y fue incluida en la lista “Lo mejor del mundo” de National Geographic.

Recorre:

A través de una visita guiada al Parque Nacional Gwaii Haanas, te encantará llegar a él en hidroavión para ver su rica selva tropical. Adéntrate en SG̱ang Gwaay para descubrir los tótems Haida, y restos de casas comunales, que tienen siglos de antigüedad. En el segundo fin de semana de agosto, se celebra el Festival de Música Edge of the World, de tres días de duración, que presenta una variada programación de música y arte.