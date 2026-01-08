Regent Seven Seas Cruises lanza Upgrade Your Horizon con beneficios exclusivos para 2026

Regent Seven Seas Cruises presentó el regreso de Upgrade Your Horizon, una promoción diseñada para quienes buscan planear un viaje de ultralujo con beneficios adicionales y mayor flexibilidad. Esta oferta incluye una mejora gratuita de hasta dos categorías de suite, depósitos reducidos en 50 % y un crédito a bordo de $500 dólares por suite en itinerarios seleccionados, lo que refuerza su propuesta de valor todo incluido.

La promoción de Regent Seven Seas Cruises aplica para nuevas reservas realizadas desde ahora y hasta el 28 de febrero de 2026, en viajes que parten en 2026 y años posteriores. Los itinerarios considerados abarcan destinos de alta demanda como Alaska, África, Australia y Nueva Zelanda, Canadá y Nueva Inglaterra, el Caribe, el Mediterráneo, el Norte de Europa, Sudamérica y las Islas del Pacífico Sur, entre otros.

Uno de los principales atractivos de Upgrade Your Horizon es la mejora de suite sin costo adicional. Dependiendo de la categoría asignada, los huéspedes acceden a beneficios ampliados, como una noche de hotel pre-crucero incluida en las Concierge Suites o el servicio personalizado de mayordomo en las Penthouse Suites. Estos elementos elevan la experiencia desde antes del embarque y refuerzan la atención al detalle que distingue a la naviera.

Regent Seven Seas Cruises, ultralujo en altamar

Jason Montague, Chief Luxury Officer de la compañía, señaló que esta iniciativa busca ofrecer una forma accesible de conocer la flota más lujosa del mundo, con incentivos que facilitan la planificación anticipada y permiten disfrutar más durante el viaje. La reducción del depósito inicial también responde a una tendencia clara entre los viajeros que prefieren asegurar sus vacaciones con mayor margen de maniobra financiera.

A bordo, Regent Seven Seas Cruises mantiene su concepto de ultralujo todo incluido. Las suites amplias cuentan con mobiliario de alta gama y un diseño funcional pensado para estancias prolongadas. Las excursiones ilimitadas en cada puerto permiten explorar los destinos sin cargos adicionales, mientras que la propuesta gastronómica Epicurean Perfection™ ofrece múltiples restaurantes de especialidad con cocina italiana, francesa, asiática y cortes premium, además de espacios al aire libre.

El crédito a bordo de $500 dólares por suite brinda opciones para personalizar aún más la travesía. Este monto puede utilizarse en tratamientos de spa, excursiones especiales, compras en boutiques o experiencias adicionales dentro del barco, complementando una oferta que ya incluye bebidas premium, vinos selectos y minibar reabastecido diariamente según las preferencias del huésped.

Con Upgrade Your Horizon, Regent Seven Seas Cruises refuerza su estrategia de incentivar viajes planeados con anticipación y consolida su posición como referente del ultralujo en el mar para los próximos años.