Regent Seven Seas Cruise anuncia nuevo barco de la clase Prestige

Regent Seven Seas Cruises® confirmó la construcción de un cuarto barco de su Clase Prestige tras firmar un acuerdo con el astillero italiano Fincantieri. La entrega está prevista para 2036 y se suma a una serie que inició con el anuncio de Seven Seas Prestige™, cuyo debut está programado para diciembre de 2026. El segundo y tercer barco de esta clase entrarán en servicio en 2030 y 2033.

Jason Montague, Chief Luxury Officer de Regent Seven Seas Cruises®, señaló que esta inversión refuerza el compromiso de liderazgo en el segmento de cruceros de ultralujo. Destacó que, cuando Seven Seas Prestige salió a la venta en junio de 2025, la compañía registró el mayor día de reservas para el lanzamiento de un nuevo barco en su historia.

El gran Seven Seas Prestige

Seven Seas Prestige marca la primera nueva clase de barcos en 10 años para la naviera. Con 77 mil toneladas y capacidad para 822 huéspedes atendidos por 630 tripulantes, el barco es 40 % más grande que generaciones anteriores, aunque solo incrementa en 10 % el número de pasajeros. Esta proporción refuerza el concepto Espacio Inigualable en el Mar®.

El alojamiento incluye 12 categorías de suites con balcón y cuatro nuevas tipologías, entre ellas la Skyview Regent Suite, presentada como la suite todo incluido más amplia en un crucero de este nivel. Los espacios comunes abarcan el Starlight Atrium y Galileo’s Bar, concebidos como puntos centrales de convivencia.

En gastronomía, el barco ofrece 11 experiencias culinarias. Entre ellas destaca Azure, un concepto mediterráneo estilo mezze, junto a restaurantes como Chartreuse, Prime 7 y Pacific Rim. La propuesta mantiene el esquema todo incluido característico de Regent Seven Seas Cruises®, que contempla excursiones ilimitadas en cada puerto, bebidas premium, entretenimiento, Wi-Fi Starlink, lavandería, propinas y noche de hotel previa al embarque en suites Concierge y superiores.

La temporada inaugural de Seven Seas Prestige incluye 13 viajes por el Caribe y Europa. El itinerario inicial parte el 13 de diciembre de 2026 desde Barcelona hacia Miami en una travesía de 14 noches. Posteriormente, el barco navegará por el Caribe Oriental y Occidental, el Canal de Panamá y puertos en Estados Unidos, con escalas en destinos como Santa Lucía, Cartagena y Burdeos.

Con esta expansión, Regent Seven Seas Cruises® consolida su estrategia de crecimiento en el segmento de cruceros de lujo a largo plazo.