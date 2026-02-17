Disney Cruise Line anuncia nuevo barco en Europa

Disney Cruise Line se prepara para una temporada de vacaciones familiares inolvidables alrededor del mundo, con una atractiva selección de itinerarios para el verano de 2027 que abarcan Europa, el Caribe y otros destinos. Desde encantadoras escapadas europeas hasta aventuras tropicales en aguas caribeñas, estas nuevas opciones dan a las familias más formas de explorar y vivir sus historias favoritas de Disney en alta mar.

“Con una emocionante lista para 2027, la legendaria narrativa de Disney cobrará vida en escenarios impresionantes”, afirmó Tracy Wilson, vicepresidenta sénior y directora general de Operaciones de Disney Cruise Line. “Cada travesía está diseñada para conectar a los huéspedes con vivencias memorables tanto en el barco como en los puertos de escala, creando recuerdos que durarán toda la vida”.

El período de reserva anticipada para el verano de 2027 comenzó el lunes 16 de febrero para miembros del Castaway Club de Disney Cruise Line, mientras que para el público general se abrirán el lunes 23 de febrero.

Disney Wish zarpa hacia Europa

Tras un crucero de reposicionamiento, el Disney Wish debutará en Europa con salidas de tres a 10 noches a nuevos destinos como Zadar (Croacia), Trieste (Italia), cerca de Venecia, y Hellesylt (Noruega). Combinan exploración cultural, paisajes costeros cautivadores y lo que solo puedes tener en Disney Cruise Line.

Disney Magic y Disney Wonder regresan a Alaska

Partiendo desde Vancouver, el Disney Magic y el Disney Wonder regresarán a Alaska para otra temporada de rutas pintorescas y maravillas naturales. Ambos barcos ofrecerán itinerarios de siete noches, mientras que el Disney Magic incluirá opciones de seis y ocho noches para quienes deseen explorar más de la impresionante geografía e historia de la región.

Disney Cruise Line amplía sus vacaciones en Bahamas y el Caribe

El Disney Dream regresará a Puerto Cañaveral en verano de 2027, con cruceros de tres y cuatro noches a las Bahamas, con escalas en Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay en Lighthouse Point. Son ideales para quienes buscan unas vacaciones cortas llenas de sol, aguas turquesas y un servicio inigualable.

El Disney Fantasy continuará navegando desde Puerto Cañaveral de cuatro y cinco noches a Bahamas y otros puertos selectos del Caribe. Los huéspedes también pueden optar por un viaje de 10 noches por el Caribe Sur, pensado para familias, con actividades y entretenimiento tanto a bordo como en tierra.

El Disney Treasure navegará siete noches por el Caribe Oriental y Occidental desde Puerto Cañaveral, invitando a disfrutar de espectáculos extraordinarios y gastronomía de primer nivel, junto con visitas a algunas de las islas más hermosas de la región.

Disney Destiny continúa desde Fort Lauderdale

Desde Fort Lauderdale, el Disney Destiny hay rutas de tres, cuatro y cinco noches hacia Bahamas y el Caribe, así como cuatro viajes de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental. Algunos tendrán paradas en Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay en Lighthouse Point.

Disney Adventure lleva magia al sudeste asiático

El Disney Adventure continuará navegando desde Singapur por tres y cuatro noches entre enero y agosto, brindando a los huéspedes de toda la región cosas memorables en alta mar junto con el reconocido servicio que define cada viaje de la compañía.

Regresan Marvel Day at Sea y Pixar Day at Sea

Los cruceristas tendrán más oportunidades para vivir aventuras inolvidables con el regreso de Marvel Day at Sea y Pixar Day at Sea a partir de enero de 2027. Marvel Day at Sea volverá a Galveston, Texas, a bordo del Disney Magic y, por primera vez, se dará en dos salidas de siete noches que visitarán las Bahamas. Pixar Day at Sea estará disponible en barcos de cinco noches a bordo del Disney Fantasy desde Puerto Cañaveral, donde los visitantes podrán disfrutar de experiencias inmersivas inspiradas en las películas de Pixar.

Para ver los itinerarios completos del verano de 2027 o reservar unas vacaciones, visita disneycruise.com