RCD Hotels cierra 2022 con premios y grandes novedades

En efecto, este año que se va, indudablemente deja grandes satisfacciones para RCD Hotels al recibir premios y distinciones otorgadas a sus diferentes propiedades ubicadas en México y República Dominicana.

“Estamos muy contentos con los resultados obtenidos durante este año y orgullosos de que la industria reconozca el sobresaliente trabajo y esfuerzo de los profesionales; ya que la razón de ser es la búsqueda incesante por crear experiencias únicas y diferentes para los huéspedes”, declaró Bernardo Santillana Rousselon, director Comercial Corporativo para el Mercado Nacional en RCD Hotels.

Los inmuebles de esta firma, fueron reconocidas a lo largo del 2022 por sus acciones enfocadas a brindar un servicio de excelencia y calidad mundial en todo momento; así como por crear experiencias únicas y momentos inolvidables para sus huéspedes, al otorgarles confort y lujo.

Por ejemplo, la Asociación Automovilística Americana (AAA) otorgó cuatro diamantes a Hard Rock Hotel Los Cabos, lo que da testigo que esta propiedad tiene un nivel de hospitalidad por encima del promedio. Misma certificación también ha sido otorgada a otros hospedajes de RCD Hotels:

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Hard Rock Hotel Vallarta

Hard Rock Hotel Cancun

Al mismo tiempo, el lujoso resort sólo para adultos UNICO 20° 87° Hotel Riviera Maya cuenta desde 2021 con la categoría cinco diamantes por la AAA, tras haber cumplido con una exigente lista de estándares y por otro lado obtuvo este año el premio “Best of Housekeeping de AAA, por sus buenas prácticas en la higiene y limpieza de la propiedad.

En tanto, Hard Rock Hotel Los Cabos fue reconocido como uno de los “Top 10 Hotels for Meetings México”, que forma parte ya de la lista de los Best of the Best of the MICE Industry 2022 en la categoría: “One of the Best MICE Hotels Mexico”.

Asimismo, durante el U.S. NEWS & WORLD REPORT AWARD 2022, con la participación de más de 35 mil propiedades, se premió la actuación de RCD Hotels en diferentes categorías.

Hard Rock Hotel Cancun recibió Insignia de Oro y se posicionó en el lugar número nueve como “Best Cancun Hotels”, también obtuvo el puesto 65 como “Best Mexico Hotels” y el 23 como “Best All-Inclusive Mexico Resorts”.

Nobu Hotel Los Cabos fue posicionado en el peldaño 10 como “Best Hotels in Cabo San Lucas” y 25 como “Best hotels in Mexico”. Cabe señalar que es uno de los 12 selectos hoteles con el distintivo Virtuoso en Los Cabos y dicha ciudad es el destino con más hoteles Virtuoso de México; dicha red cuenta con el club de producto turístico más prestigioso y reconocido a nivel mundial. Nobu Hotel Los Cabos también está incluida en la selecta lista de Leading Hotels of the World.

Entre otros muchos premios más que recibieron los connotados inmuebles de RCD Hotels.