TripAdvisor muestra la lista de los 10 mejores hoteles del mundo

Tripadvisor, la plataforma líder en recomendaciones de viajes, reveló su selección anual de los mejores hoteles del mundo con el premio Travellers’ Choice Best of the Best Hotels 2024. Este reconocimiento distingue a los hoteles que se sitúan en el uno por ciento superior de las 1,6 millones de propiedades listadas en Tripadvisor, lo que garantiza una selección de la más alta calidad para los viajeros exigentes.

El Hotel Colline de France, situado en Brasil, ha sido nombrado el Mejor Hotel del mundo. Este hotel boutique es célebre por su excepcional servicio personalizado y su elegancia de inspiración francesa. Con 34 suites, el hotel ha mantenido una impresionante racha en el top cinco durante tres años consecutivos, acumulando más de 4,000 reseñas de cinco estrellas.

Además del premio principal, Tripadvisor ha introducido nuevas subcategorías este año, incluyendo hoteles que admiten mascotas, sostenibles y de bienestar, respondiendo así a las tendencias actuales de los viajeros que buscan experiencias más inclusivas y conscientes.

Estos son los mejores hoteles del mundo

La lista de los mejores hoteles del mundo incluye destinos exóticos y lujosos que ofrecen desde el diseño impresionante hasta servicios exclusivos que prometen una estadía inolvidable.

Hotel Colline de France – Gramado, Brasil OBLU SELECT Lobigili – Malé, Maldivas La Siesta Hoi An Resort & Spa – Hoi An , Vietnam Adiwana Suweta – Bali, Indonesia Iberostar Grand Packard – La Habana, Cuba Emerald Maldives Resort & Spa – Isla Fasmendhoo, Maldivas La Siesta Clásica Ma May – Hanoi, Vietnam Secretos Akumal Riviera Maya – Akumal, México Padma Resort Ubud – Bali, Indonesia Sofitel Ciudad de México Reforma – Ciudad de México, México