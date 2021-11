¡Pura vida! Costa Rica se promueve en México

Comparte este contenido











A través de su oficina de representación en México, Connect Worldwide, cuyo líder es Mauricio González, Costa Rica llegó con todo su color y buena vibra a la Ciudad de México para promocionarse con una nutrida delegación de representantes de hoteles, arrendatarias de automóviles, operadoras y más. Esto en compañía de Avianca, aerolínea que confirmó con gran emoción las nueva rutas directas CDMX-San José y Cancún-San José.

El gerente de Ventas México y Caribe en Avianca, Francisco Posada, explicó que las operaciones aéreas comenzarán el 1 de diciembre con siete vuelos desde la capital mexicana, y tres desde el Caribe, que se harán con aviones A319 y A320 con capacidad de 120 a 150 pasajeros, ofreciendo diversas tarifas para adaptarse a lo que el cliente necesite y así ahorrar o elegir un servicio personalizado.

También se detallaron los requerimientos de viaje para entrar a Costa Rica. Para salir de México, se debe llenar un formulario electrónico o físico, disponible aquí. Así como el costarricense, que puedes ver en este enlace.

Así mismo, los turistas deben comprobar que tiene el esquema completo de vacunación contra el coronavirus con alguna de las fórmulas autorizadas por autoridades ticas, las cuales son:

Moderna

Pfizer-BioNTech

AstraZeneca

Johnson&Johnson

Si no fuiste inmunizado, estarás obligado a tramitar un seguro de viaje adquirido en Costa Rica, con cobertura garantizada de por lo menos $50 mil dólares. Recuerda, no se requiere hacer cuarentena y es obligatorio el uso de cubrebocas en interiores y exteriores.

Y ojo, Heilyn James del Departamento de Promoción de Campañas Cooperativas del Instituto Costarricense de Turismo, comentó que a partir del 8 de enero de 2022, hoteles, restaurantes, bares, casinos, tiendas, gimnasios, academias de arte y baile, balnearios y turismo de aventura admitirán a personas únicamente si presentan comprobante de vacunación.

Además, recomendó este destino por su cercanía a México, por la amabilidad de su gente y porque se habla el mismo idioma. Asimismo, tienen diversas regiones, como el Caribe, Llanuras del Norte, Pacífico Norte, Puntarenas e islas del Golfo, Valle Central y mucho más, otorgando una diversidad de clima y actividades en la naturaleza increíbles, así como la atemporal y obligatoria caminata a Volcán El Arenal.

En esta capacitación participaron Omar García, VP Sales and Marketing de Europcar; Christian Fallas, Manager de Tucanes Tours; Adriana Guevara, manager de Sales and Marketing de hotel Hampton Inn & Suites by Hilton, y Soledad Naranjo de Unique Adventures.

Francisco Posadas, Carolina Arias, Soledad Naranjo, Heilyn James, Adriana Guevara, Christian Fallas, Omar García, Roger Ortega, Cynthia Hernández y Eduardo Peraza Cynthia Hernández Vicky Jiménez, Diana Mancilla, Heylin James y Alejandra Zamudio Francisco Posadas Miguel Galicia y Lilia Figueroa José Cruz, Gina Cárdenas, Juan Flores y Alfredo Torres Luz Uribe, Abraham Domínguez, Ángel Hernández y Adriana Guevara Gabriela Abarca, Martha Soriano, Adriana Bautista y Angelica Trejo