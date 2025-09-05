Puerto Rico, el destino caribeño que lo tiene todo

Puerto Rico se destaca como un destino cálido, con una vibrante mezcla de cultura e historia. Sus hermosas playas, su música alegre y sus bailes tradicionales lo convierten en un lugar imperdible para quienes buscan sol, mar y experiencias auténticas. Para promover el turismo en la isla, Francisco Blanch, director de Ventas de Discover Puerto Rico, compartió los atractivos principales de este país caribeño.

Durante su visita a México, Blanch subrayó la relevancia del territorio en América Latina, al ser una nación con una rica diversidad cultural, de naturaleza y gastronómica, gracias a sus raíces taínas, africanas y españolas.

“Puerto Rico debe ser visitado, porque van a encontrar una hospitalidad realmente entrañable. Al puertorriqueño le gusta recibir visitantes y atenderlos bien. Ya llevamos más de 128 años siendo parte de Estados Unidos, lo cual es otro elemento interesante, ya que es una isla que se presta a ser explorada con libertad”, explicó para INVERTOUR.

Para el representante de Discover Puerto Rico, la también conocida como Isla del Encanto, es uno de los destinos donde el viajero mexicano puede sentirse cómodo y en armonía con los locales. Además, compartió que entre sus principales atractivos se encuentran sus tres bahías bioluminiscentes: Bahía Mosquito en Vieques (la más brillante del mundo, reconocida por Récord Guinness), Laguna Grande en Fajardo y La Parguera en Lajas, consideradas entre las más hermosas del planeta.

“Tenemos el Parque Nacional El Yunque, el único dentro del sistema forestal de Estados Unidos fuera del continente. Más de 300 playas con nombre; no es solo una isla, es un archipiélago con más de 124 de ellas. Las más destacadas, además de la principal, son Vieques y Culebra, que cuentan con playas fascinantes”, recalcó.

El director de Ventas de Discover Puerto Rico también acentuó que la Isla Mona, ubicada en el estrecho entre el archipiélago boricua y la isla Española, es considerada el «Galápagos del Caribe» por su extraordinaria biodiversidad endémica.

“Para visitar la Isla Mona se necesita un permiso especial. Hay un sistema de cuevas con vestigios de la cultura taína y de marinos que naufragaban en sus costas. Es una zona de gran riqueza natural: Puerto Rico cuenta con más de 43 ríos, y sus sierras están constantemente abastecidas de agua. Es una selva tropical lluviosa”, comentó.

En este sentido, también se informó que a partir del 29 de octubre, Aeroméxico ofrecerá vuelos directos desde la Ciudad de México a Puerto Rico, permitiendo a los viajeros llegar a este destino imperdible en tan solo cuatro horas.

«Es una isla para descubrir. Estamos viviendo un auge fantástico, y cada vez que la gente nos visita, le cuesta trabajo regresar a casa», expresó Blanch.