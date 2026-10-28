Los 5 colosos aéreos de Estados Unidos

El tamaño de un aeropuerto no siempre va de la mano con su tráfico. Sin embargo, los más grandes en Estados Unidos se miden en millas cuadradas y son hubs aeronáuticos altamente eficientes en logística que logran que las conexiones internacionales y los vuelos de largo alcance sean todo un éxito.

Descubramos los cinco más grandes

1. El Aeropuerto Internacional de Denver

Posee 135 km², convirtiéndose en el más grande del país y el segundo del mundo, solo superado por el Rey Fahd en Arabia Saudita. Es más grande que San Francisco, Boston y Miami juntos, y cuatro veces el aeropuerto Charles de Gaulle. 23 aerolíneas operan allí, entre ellas Air Canada, Southwest y Lufthansa. En 2025 recibió 82.4 millones de pasajeros, y su plan Vision 100 busca escalar a 100 millones. Conocido por su icónica arquitectura de carpas que simulan las montañas Rocosas de Colorado, cuenta con una plaza al aire libre de 82 mil pies cuadrados, zonas de relajación y terrazas con hoguera que invitan a disfrutar de vistas de Colorado a la distancia.

2. Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth

No es el más grande porque tiene una extensión de 69.6 km2, pero a pesar de ser el segundo supera en tamaño a Manhattan y París. Registra un alto volumen pues gestiona aproximadamente 88 millones de pasajeros, según cifras de ryo.co. Es el hub principal de American Airlines, que transportó 279.6 millones de personas en 2025. Tiene cinco terminales con 172 puertas y siete pistas. Lo mejor está por venir, pues en 2027 integrará la Terminal F con 31 puertas de embarque para American. ¿Sabías que tiene estudios de yoga en las puertas D40 y E31?

3. Aeropuerto Internacional de Washington Dulles

Ocupa tan sólo 52.6 km2, por ello es el tercero más grande. No destaca por pasajeros, pero sí por carga: opera 24 horas, sin restricciones nocturnas y con capacidad para las aeronaves más grandes. Es un nodo logístico de United Airlines con vuelos directos a 100 destinos nacionales y 67 internacionales, incluidos Adís Abeba, São Paulo y Toulouse desde 2027. Su terminal, diseñada por Eero Saarinen, es un ícono arquitectónico gracias a su techo suspendido que simula el movimiento de un vuelo.

4. Aeropuerto Internacional de Orlando

Se ubica en el cuarto lugar con 49.6 km2, tiene la eficacia para gestionar 1 mil vuelos diarios de 40 aerolíneas y es el séptimo con mayor tráfico en el país. Tiene 150 vuelos directos a más de 150 puntos nacionales e internacionales. En junio abrió una nueva ala en la Terminal C e invertirá $351 millones de dólares en renovar las terminales A y B que quedarán listas para 2027 y 2030, respectivamente.

5. Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston

Completa el top 5 gracias a sus 40,4 km2 y es el principal hub de United Airlines, que genera aproximadamente el 72 % del tráfico total de la base aérea. Pero, también tienen una alta operación de Air Canada, Lufthansa, Qatar Airways, Spirit Airlines, Delta Airlines y American Airlines, entre otras.