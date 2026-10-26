Heathrow conquista paladares

Los World Culinary Awards 2026 elevan el listón de la experiencia aeroportuaria al premiar también aerolíneas, aeropuertos y salas VIP. Heathrow, en Londres, se corona como el aeropuerto con mejor oferta gastronómica del mundo, por delante de Dubái Internacional, Hamad, Hong Kong, JFK, París y Changi.

El jurado valoró su propuesta, que combina lo informal con la alta cocina en sus terminales. Con propuestas que van desde el exclusivo Le Café Louis Vuitton, en la terminal dos, el Plane Food Market de Gordon Ramsay, todo un icono de la cocina, que sirve desayunos todo el día, hasta los emblemáticos fish and Chip de autor en la terminal cinco… si andas por ese majestuoso aeropuerto, no olvides probar sus delicias.