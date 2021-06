Prepárate para Halloween Horror Nights 2021

Comparte este contenido











¡Atención, amantes del miedo! Halloween Horror Nights 2021 de Universal Orlando ya se está preparando para recibirte con escalofriantes casas del terror. Además, se ha confirmado que este año regresa “Jack, el payaso” con inesperados “ataques” que te harán correr por tu vida si no quieres caer en sus garras.

Y apresúrate, porque los boletos selectos ya están a la venta, eso sí, con una variedad de formas en las puedes personalizar tu visita, como el R.I.P. Tour, una experiencia que brinda prioridad VIP, acceso a las casas de terror; Behind the Screams: Unmasking the Horror Tours, un recorrido diurno con las luces encendidas por las casas de terror que ofrece una idea de cómo los sustos cobran vida; y mucho más.

Halloween Horror Nights comenzará el 3 de septiembre y continuará en noches selectas hasta el 31 de octubre de 2021.

Si te hospedas en algunos de los hoteles de Universal Orlando, también tendrás beneficios, que incluyen entrada a una puerta de entrada exclusiva (con entrada válida al evento), transporte de cortesía a los parques temáticos de Universal y a Universal CityWalk, y acceso al completamente nuevo “Jack’d Up” que estará por tiempo limitado en Universal’s Cabana Bay Beach Resort, etcétera.

Para obtener más información y comprar boletos, entra a este sitio o contacta a tu agente de viajes.