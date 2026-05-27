El arte del fluxury al viajar

Redefine las tendencias de la industria turística al combinar el lujo selecto con opciones de presupuesto flexible para maximizar la inversión al viajar y lograr experiencias fuera de serie.

Al adoptar este estilo de travesías, estratégicamente hay alternativas económicas con caprichos selectos de alta gama. Esto permite crear itinerarios más inmersivos, largos y significativos sin los costos excesivos del turismo de lujo tradicional.

Combinación estratégica y tácticas de viaje

El fluxury une lo flexible y fluctuante. Los viajeros se están volviendo más creativos con sus gastos, combinando elementos de alta y baja gama en un mismo sitio.

El lujo ya no se trata de indulgencia constante, sino de momentos cuidadosamente elegidos. Sólo deciden cuál es el “objeto de deseo” y planifican el resto del viaje en torno a esa meta. Estas son algunas de las premisas que se integran en un fluxury:

Hospedarse en un hotel de cinco estrellas por dos o tres noches, después elegir probablemente un Airbnb más económico. Las experiencias continúan, en vez de omitirlas.

Cenar en restaurantes con estrellas Michelin y en el día seleccionar mercados locales para comer, aún así siguen disfrutando de opciones gourmet que permiten explorar la cultura desde otras perspectivas.

Apostar por un paseo en barco privado y elegir el tren para cambiar de destinos. Los panoramas espectaculares no cesarán.

Atreverse a un paseo único en hidroavión para continuar con el senderismo para explorar. Descubren fascinantes escenarios de la naturaleza o icónicos del lugar.

Más allá…

Investigaciones han encontrado diversos objetivos del fluxury:

Priorizan la inmersión de vivencias por encima de las tinas con grifos chapados en oro en la habitación. Probablemente, el ahorro logra que tengan una excursión en un catamarán privado para explorar calas escondidas y bucear en puntos poco concurridos.

Reinicio sensorial, ya que investigaciones señalan que hay un reseteo neuronal al estar en contacto con el agua, a lo que se le ha denominado “salud azul”. Algo parecido ocurre con el fluxury, al invertir en experiencias fuera de serie, hay un reinicio del sistema nervioso, que no puede lograr ninguna villa privada.

Viajes más largos, al optimizar el presupuesto, es posible realizar travesías de dos a tres semanas en lugar de escapadas en luxury de cinco días.

Es para todos

¿Quiénes son los adeptos que han provocado que se convierta en tendencia?

Los millennials, ahora en su mejor momento económico, y la generación Z, que se incorpora al mercado turístico, son impulsores clave, pero hay sorpresas:

El 74_% de los centennials ha experimentado el lujo en un entorno paradisíaco, el porcentaje más alto de cualquier generación, según Eyewitness News.

Por otra parte, un reporte publicado por Moneycontrol señala que el 69_% de los millennials afirma que su principal motivo para viajar es el descanso mental, mientras que el 67_% ha gozado de actividades ostentosas fuera de serie.

Sin embargo, los baby boomers también se integran a la demanda por el miedo a perderse algo y, sobre todo, porque significa ir de forma más pausada. Incluso, Virtuoso detectó que lo prefieren para alejarse de destinos concurridos para acceder a otros más exclusivos y poco visitados.

Odiseas fluxury

Apuesta por las recomendaciones de INVERTOUR: