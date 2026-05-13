Pueblos Mágicos de Puebla para visitar en un puente o fin de semana

Los Pueblos Mágicos de Puebla son ideales para quienes buscan una escapada corta sin alejarse demasiado. El estado combina historia, gastronomía, naturaleza y tradiciones en destinos que se adaptan a distintos planes de viaje.

Puebla cuenta con 12 Pueblos Mágicos: Cuetzalan, Cholula, Atlixco, Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Huauchinango, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Huejotzingo, Tetela de Ocampo, Teziutlán y Xicotepec. Cada uno tiene una identidad propia, así que puedes elegir según el tipo de experiencia que buscas.

Pueblos Mágicos de Puebla

Atlixco es ideal para quienes buscan un clima cálido y vistas al Popocatépetl. Su centro permite caminar con calma, visitar viveros y conocer el Palacio Municipal, donde los murales retratan parte de la vida local.

Cholula destaca por su arquitectura religiosa y su cercanía con la ciudad de Puebla. Además, el Museo de la Talavera permite conocer una de las técnicas artesanales más representativas del estado.

Chignahuapan es para quienes disfrutan las compras artesanales. Este pueblo es conocido por la elaboración de esferas de vidrio soplado y por su laguna. Durante la Feria Nacional del Árbol y la Esfera, los productores venden sus piezas de forma directa.

Naturaleza, comida y tradiciones en Puebla

Cuetzalan ofrece un entorno rodeado de vegetación, aves y cultura náhuatl. Sus artesanías, gastronomía y cavernas abiertas al público lo convierten en una parada para quienes deseen contacto con tradiciones locales.

En Huauchinango goza de la pesca, los bordados y los recorridos en bici. En sus alrededores se pueden probar truchas y conocer paisajes naturales.

Zacatlán de las Manzanas destaca por sus productos hechos con esta fruta, desde bebidas hasta postres. También cuenta con miradores y paseos a caballo.

Tlatlauquitepec suma deportes como tirolesa, vistas al Cerro Cabezón y producción de prendas de lana. Xicotepec, por su parte, ofrece jardín botánico, ruta del café y espacios ligados a prácticas tradicionales.

Para un puente o fin de semana, los Pueblos Mágicos de Puebla permiten armar rutas cortas con comida, paisajes y cultura sin complicar demasiado el itinerario.