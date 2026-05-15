Top 3 de Smart Destinations en 2026

Descubre cómo Helsinki, Singapur y Copenhague lideran el ecosistema de los Smart Destinations en 2026.

Lo que define un Smart Destination, no es solo una buena conexión Wi-Fi. Según el modelo desarrollado por SEGITTUR y respaldado por la literatura académica, estas ciudades se estructuran en torno a cinco pilares fundamentales que las diferencian de los destinos tradicionales:

Sostenibilidad, gestionan el impacto del turismo sin sacrificar la calidad de vida de los residentes ni los recursos naturales.

Tecnología, integración de IA, datos abiertos, sensores (Internet de las Cosas) y realidad aumentada para mejorar la experiencia del viajero.

Accesibilidad universal, espacios libres de barreras para ser disfrutados por todas las personas independientemente de sus capacidades.

Innovación, reinventar la oferta turística constantemente con vivencias inmersivas, gamificación, etcétera.

Gobernanza, gestión colaborativa entre gobierno, empresas locales, residentes y turistas usando datos para la toma de decisiones estratégicas

Según informes de la Comisión Europea y la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) de 2026, las siguientes cuatro ciudades se han consolidado como líderes mundiales en este sector.

Helsinki, la ciudad inteligente funcional

Ha sido pionera durante mucho tiempo, pero su nominación para 2026 se debe a su apuesta por el turismo predictivo, gracias a la plataforma DataLokki; herramienta de gestión basada en el conocimiento que recopila datos en tiempo real sobre el flujo de visitantes y el impacto de los eventos, compartiendo información valiosa con los negocios locales para evitar la masificación y optimizar el servicio.

¿Por qué es un Smart Destination? Gracias a su guía digital para turistas y su mapa interactivo, fluye, desde la planificación hasta la realización del viaje, garantizando que los viajeros puedan recorrer los espacios verdes y el transporte público de la ciudad sin complicaciones. Su aeropuerto opera bajo un concepto de terminal única que permite conexiones de solo 35 minutos y utiliza tecnología de escáner CT para agilizar la seguridad.

Singapur, el laboratorio vivo

Ganó su nominación en base a su estrategia triple MICE y su gran enfoque en la excelencia empresarial. Cuenta con los Premios Turismo de Singapur, que son otorgados a las empresas que usan un marketing digital ágil y audaz, así como una cadena de gestión sostenible en el turismo.

¿Por qué es un Smart Destination? Por la integración masiva de IA en la infraestructura urbana y turística, y porque aplica tecnología a la movilidad. Promueve activamente el uso de AR en walking tours y para asistir a cualquier turista, brinda atención a través de chatbots multilingües.

Copenhague, la capital regenerativa

Este es el año que marca una fuerte transición de turismo sostenible a turismo regenerativo, para que las travesías contribuyan a mejorar el destino. Integra herramientas digitales con el turismo “lento y activo” para invitar a los turistas a caminar y andar en bicicleta mientras recorren los diferentes sitios patrimoniales para reducir la huella de carbono.

¿Por qué es un Smart Destination? Realza el patrimonio cultural. Al co-crear vivencias con los residentes a través de plataformas digitales, garantiza que el desarrollo turístico respete las tradiciones locales y fortalezca la resiliencia de la comunidad. Muestra claramente que la innovación en este rubro no se contrapone a la sostenibilidad. Se puede catalogar como una Smart Green Destination.