ANA eleva la experiencia a bordo con menús de alta cocina de chefs renombrados

All Nippon Airways (ANA), la aerolínea japonesa de cinco estrellas, transforma cada vuelo en un banquete de alta cocina: dos renombrados chefs se suman a su programa THE CONNOISSEURS para diseñar menús exclusivos que deleitarán los sentidos de los viajeros.

Se trata de Shuto Sugita, de Ginza, y Yasunori Kitajima, de Kamakura, quienes llevarán su creatividad y maestría culinaria a las propuestas japonesas y francesas en Primera Clase y Clase Ejecutiva, disponibles en rutas internacionales seleccionadas hasta noviembre de 2026. Esta incorporación refuerza el compromiso de la empresa aérea de elevar la gastronomía a bordo, consolidando THE CONNOISSEURS como un referente de lujo y excelencia desde su lanzamiento en 2013.

Guiado por un equipo de 16 chefs, expertos en bebidas y especialistas culinarios de ANA, el programa ha sido constantemente elogiado por su innovación y calidad. Las comidas internacionales han recibido el prestigioso reconocimiento WORLD CLASS de APEX, destacando por sabores excepcionales adaptados a los desafíos únicos de la cocina aérea, marcando el segundo reconocimiento consecutivo hasta septiembre de 2025.

ANA ofrece menús exclusivos a bordo

Además, el servicio de Pre-reserva de Comidas permite a los pasajeros de Primera Clase y Clase Ejecutiva elegir su menú japonés u occidental favorito hasta 24 horas antes del vuelo, incluyendo nuevas creaciones exclusivas. Los pasajeros podrán disfrutar del menú THE CONNOISSEURS en rutas seleccionadas desde Japón hacia Singapur, Bangkok, Yakarta, Kuala Lumpur e India, consolidando a la compañía como líder en vivencias gastronómicas de clase mundial en el aire.

«ANA se siente profundamente honrada de que nuestras comidas internacionales a bordo, curadas bajo el concepto de THE CONNOISSEURS, hayan obtenido el prestigioso reconocimiento APEX ‘WORLD CLASS’ por segundo año consecutivo», dijo Tomoji Ishii, vicepresidente Ejecutivo de Gestión y Planificación de la Experiencia del Cliente de ANA.

«Este logro refleja nuestro compromiso de ofrecer sabores sofisticados y de alta calidad, especialmente pensados para los viajes aéreos. A medida que continuamos elevando nuestra experiencia gastronómica, estamos encantados de dar la bienvenida a dos nuevos chefs excepcionales a THE CONNOISSEURS. Nuestro objetivo sigue siendo brindar a nuestros pasajeros una cocina innovadora y momentos inolvidables durante su trayecto», finalizó.