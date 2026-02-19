Planes para hacer en Toronto en marzo 2026, a tu ritmo

Turismo en las grandes ciudades ya no se trata solo de visitar museos o seguir rutas rígidas. Hoy, el viajero busca caminar sin prisa, descubrir barrios con calma y elegir experiencias que conecten con su curiosidad, su creatividad y su bienestar. En marzo, Toronto ofrece justo ese tipo de viaje: una ciudad que se recorre a tu propio ritmo, con planes culturales, música, luz y celebraciones en cada esquina.

Aquí no necesitas un itinerario perfecto. Sal temprano, toma un café y deja que la ciudad marque el paso.

Empieza por el escenario

Reserva una noche para el National Ballet of Canada y disfruta “Pinocchio” (del 13 al 22 de marzo de 2026). Esta versión, coreografiada por Will Tuckett, reinterpreta el clásico con un montaje teatral y un estilo muy canadiense.

Si prefieres el teatro musical, Toronto también tiene propuestas que combinan humor y cultura pop. “& Juliet”, creado por el canadiense David West Read, guionista de “Schitt’s Creek”, imagina una historia alternativa donde Julieta decide vivir bajo sus propias reglas.

Y para quienes quieren energía en formato Broadway, “Some Like It Hot” se presenta hasta el 15 de marzo de 2026, con jazz, baile y un espectáculo de gran escala que ya suma premios Tony y Grammy.

Escucha la ciudad

Toronto también se entiende a través de su música. Explora la escena independiente en el Wavelength Music Festival (del 19 al 21 de marzo). Muévete entre sedes como Lula Lounge, Art Gallery of Ontario o St. Anne’s Church. Aquí descubres bandas emergentes y confirmas por qué la ciudad destaca como uno de los centros musicales más diversos de Norteamérica.

Al caer la noche, camina por Trillium Park en Ontario Place y recorre Lumière: The Art of Light (del 16 de febrero al 27 de marzo de 2026). Las instalaciones luminosas, el sonido ambiental y las fogatas frente al lago transforman el paseo en una pausa urbana.

Ríe, juega y celebra

Toronto también vive marzo con humor y comunidad. Del 4 al 15 de marzo, el Toronto Sketch Comedy Festival reúne espectáculos en vivo que muestran el lado más ligero de la ciudad.

Para los fans de la cultura pop, el Toronto Comicon (del 20 al 22 de marzo) convoca a seguidores de anime, cine y ciencia ficción en el Metro Toronto Convention Centre.

Y el 15 de marzo, la ciudad se pinta de verde con el St. Patrick’s Day Parade, un recorrido entre gaitas y fiesta desde Bloor hasta Dundas.

Toronto en marzo confirma que el Turismo también se disfruta cuando viajas sin prisa y eliges experiencias que se sienten personales.