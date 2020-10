Perú obtiene el Sello de Viaje Seguro

View this post on Instagram

Our beautiful Cordillera Blanca gives us some of the most beautiful landscapes in Peru. In the photo you can see the imposing Nevado Huascarán. Picture by @julien_t78 // ¡HERMOSO! Nuestra hermosa cordillera Blanca nos regala algunos de los paisajes más lindos del Perú. En la foto se luce el imponente Nevado Huascarán (6768 metros de altura), el rey de los Andes peruanos