El Papa León XIV impulsa el turismo religioso en España con rutas en Madrid, Barcelona y Tenerife

La visita del Papa León XIV está impulsando el turismo religioso en España. El Pontífice, de origen estadounidense, viajará al país para transmitir un mensaje de paz, unidad y esperanza, en un contexto en el que su presencia promete atraer a miles de fieles y peregrinos.

Entre el 6 y el 12 de junio, el itinerario del líder de la Iglesia católica colocará a España en el foco de la atención internacional, con actividades que permitirán a los asistentes vivir experiencias de carácter espiritual en templos, monasterios, catedrales y barrios de valor histórico.

Con Madrid, Barcelona y Tenerife como principales escalas de la agenda del Santo Padre, a continuación te presentamos tres recorridos culturales e históricos que buscan acercar a los viajeros al patrimonio sacro del país.

Madrid: huellas del poder y la fe

Más allá de enclaves emblemáticos como el Palacio Real, el Museo del Prado o la Gran Vía, el corazón de Madrid conserva un legado menos visible ligado a su pasado religioso y político.

El conocido Madrid de los Austrias refleja siglos en los que la espiritualidad y el poder estuvieron estrechamente vinculados, con conventos de clausura, iglesias históricas y espacios asociados a la presencia del Vaticano en la capital.

Entre sus calles y edificaciones sobreviven vestigios como el entorno del Palacio de la Nunciatura y diversos templos que forman parte del patrimonio espiritual de la antigua corte española, un recorrido que permite comprender la influencia eclesiástica en la configuración histórica de la ciudad.

Barcelona: modernismo y espiritualidad

El modernismo de Antoni Gaudí y la Sagrada Familia suelen acaparar la atención en cualquier visita a Barcelona. No obstante, el Barrio Gótico conserva la impronta más antigua y de carácter sacro de la ciudad.

En este entramado de callejuelas estrechas se localizan templos como la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, además de múltiples iglesias y basílicas que reflejan el esplendor de la Barcelona medieval.

Este entorno histórico permite adentrarse en la dimensión más devocional de la capital catalana, donde plazas, conventos y espacios de culto integran un patrimonio que sigue marcando la identidad urbana.

Tenerife: legado histórico y devocional

El viaje apostólico culminará en Tenerife, una isla generalmente vinculada a sus paisajes volcánicos y playas, pero que también resguarda un valioso acervo histórico y religioso.

En San Cristóbal de La Laguna, ciudad reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el trazado colonial reúne iglesias y antiguos conventos que desempeñaron un papel fundamental durante la expansión hacia el Nuevo Mundo.

Sus templos, patios y retablos reflejan una profunda tradición de devoción y un legado artístico que constituye una parte esencial de la identidad histórica insular.