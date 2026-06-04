Más allá de la política: así puedes explorar el legado religioso de Washington, DC

Washington, D.C. alberga numerosos rincones atractivos más allá de su pasado político. Para quienes buscan experiencias religiosas en la capital de Estados Unidos, encontrarán imponentes catedrales, monasterios y recintos donde la espiritualidad y la cultura se entrelazan.

Desde monumentos y memoriales hasta centros comunitarios y museos que combinan siglos de historia, arquitectura, arte y fe, la ciudad ofrece una amplia diversidad de sitios para explorar, donde es posible meditar o participar activamente en diálogos comunitarios.

A continuación, te presentamos algunos enclaves sagrados que vale la pena descubrir durante tu visita a Washington, D.C.

Monasterio Franciscano e Iglesia Memorial de Tierra Santa

Este santuario católico inaugurado en 1898, incluye una hermosa iglesia conventual y jardines centenarios de gran belleza. El complejo fue concebido como una “Pequeña Jerusalén” en Estados Unidos: un lugar de peregrinación y hogar de una comunidad franciscana vinculada a Tierra Santa.

Qué puedes experimentar:

Recorridos gratuitos disponibles en días seleccionados, que incluyen el templo y réplicas a escala real de los santuarios del Monte Calvario y el Santo Sepulcro en Jerusalén. Se recomienda reservar con anticipación.

Paseo por tranquilos jardines de 42 hectáreas, hogar de más de mil rosas, además de árboles imponentes y flora autóctona. Abiertos diariamente al público.

Disfruta de la programación “Música en el Monasterio”, una serie de conciertos mensuales sin costo

La Casa Unida de Oración para Todos los Pueblos

Fundada en 1919 dentro de la tradición cristiana apostólica, este templo es conocido popularmente como “La Casa Blanca de Dios”.

Qué puedes experimentar:

Servicios de culto diarios

Degusta comida tradicional en un sencillo restaurante ubicado en el sótano: Cafetería Saint’s Paradise

Fieles de todo el país se congregan en su desfile anual el sábado previo al Día de los Caídos, con bandas musicales y homenaje a los obispos fundadores

Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción

El edificio habitable más alto del Distrito también es la iglesia católica romana más grande de Norteamérica, que celebró su primera eucaristía en 1924. La basílica es una joya arquitectónica y artística, con esculturas de estilo románico-bizantino, vitrales, mosaicos y obras en mármol.

Qué puedes experimentar:

Misas diarias, peregrinaciones frecuentes y una agenda de eventos con celebraciones especiales y conciertos

Visitas guiadas que recorren las capillas de la Cripta (más de 80 en total) y la Gran Iglesia Superior, profundizando en la historia, arquitectura y arte del santuario, que alberga una de las colecciones de arte sacro más grandes del mundo

Recorrido por el Jardín de María o el Paseo y Jardín de Rosemary

Parada en la cafetería o tiendas del recinto (librería y boutique de recuerdos)

Catedral Nacional de Washington

Tras un proceso de construcción de 83 años, el presidente George H.W. Bush colocó la piedra final en 1990. Aunque está arraigada en la tradición episcopal protestante, recibe visitantes de todas las religiones.

Qué puedes experimentar:

Programación pública que incluye paneles, clases de yoga e instalaciones artísticas con proyecciones luminosas en el techo, además de eventos emblemáticos como el mercado de flores

Tours:

Escalada a la Torre de Ángeles y Monstruos, con vistas de 360° y acercamiento a las gárgolas

Subida al campanario para observar vitrales superiores, botellas de champán dejadas por artesanos en Año Nuevo y otros detalles históricos

La Ventana del Espacio, que contiene una roca lunar auténtica donada por los astronautas de la misión Apolo 11

Sepultura del presidente Woodrow Wilson, única catedral del país con una tumba presidencial

Búsqueda del famoso grotesco de Darth Vader, instalado en 1986 en la torre noroeste

Santuario Nacional de San Juan Pablo II

El Santuario Nacional de San Juan Pablo II

Este recinto católico honra la vida y legado del Papa Juan Pablo II, elegido en 1978 y reconocido como figura espiritual global. Fue designado santuario nacional por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2014 y es un destino de peregrinación muy visitado, gratuito y abierto los 365 días del año.

Qué puedes experimentar: