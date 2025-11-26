Guía Michelin anunció nuevos restaurantes dentro de su selección en Washington, DC

El gran espíritu culinario de la hermosa ciudad de Washington DC. volvió a brillar cuando la Guía Michelin anunció ocho nuevos restaurantes dentro de su selección para Washington, DC. Ocho propuestas frescas, diversas y llenas de identidad que confirman algo que quienes visitan la ciudad ya saben: DC es uno de los destinos gastronómicos más vibrantes del país.

Y como si eso fuera poco, la ceremonia en Filadelfia también trajo un reconocimiento especial para alguien que representa mejor que nadie el corazón culinario de la ciudad: el Chef José Andrés, premiado con el Michelin Mentor Chef Award por su capacidad de inspirar, guiar y transformar a través de la comida.

Para México, José Andrés no es solo un chef; es alguien cercano, alguien que aparece cuando más se le necesita. Cuando el huracán Otis golpeó Acapulco y dejó a miles de familias sin nada, él volvió a demostrarlo: a través de World Central Kitchen, su equipo montó varios puntos de distribución de comida alrededor de la ciudad para llevar un plato caliente a quienes más lo necesitaban. No fue un gesto aislado, fue presencia, apoyo y humanidad en uno de los momentos más duros para Guerrero.

Una ciudad donde el mundo cabe en un solo plato

Desde que Michelin eligió a Washington, DC en 2017, la capital se consolidó como uno de los grandes destinos gastronómicos del mundo. Hoy cuenta con 25 restaurantes con estrellas Michelin y más de 37 cocinas globales representadas en cada barrio, en cada esquina, en cada historia.

Los ocho nuevos restaurantes añadidos a la guía amplían aún más ese mapa de sabores:

Fish Shop – Tradición sostenible del Reino Unido en pleno Wharf.

– Tradición sostenible del Reino Unido en pleno Wharf. Karravaan – Un viaje por la Ruta de la Seda donde India, Persia, Portugal y Turquía conviven.

– Un viaje por la Ruta de la Seda donde India, Persia, Portugal y Turquía conviven. Elmina – El chef Eric Adjepong celebra sus raíces ghanesas entre arte, narrativa y cocina valiente.

– El chef Eric Adjepong celebra sus raíces ghanesas entre arte, narrativa y cocina valiente. La’Shukran – Levante contemporáneo desde un rooftop lleno de energía, creado por Michael Rafidi.

– Levante contemporáneo desde un rooftop lleno de energía, creado por Michael Rafidi. PhoXotic – Pho halal y vegano disponible 24/7, cocinado con recetas familiares y mucho corazón.

– Pho halal y vegano disponible 24/7, cocinado con recetas familiares y mucho corazón. Providencia – Fusión Asia-Caribe-Latinoamérica que rinde homenaje a la experiencia migrante.

– Fusión Asia-Caribe-Latinoamérica que rinde homenaje a la experiencia migrante. Raw Omakase – Ocho asientos, precisión japonesa y toques del Atlántico Medio.

– Ocho asientos, precisión japonesa y toques del Atlántico Medio. Your Only Friend – Sándwiches elevados a alta cocina sin perder la vibra relajada de DC.

Cada uno aporta una nota distinta al gran mapa de sabores que define a la ciudad: rooftops, coctelería y una escena nocturna vibrante.